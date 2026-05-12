東京・世田谷区の路上に刃物2本を持った男が現れ、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。きょう午後2時半ごろ、世田谷区若林の路上で「包丁を2、3本持った男に追いかけられている」と目撃者の男性から110番通報がありました。警視庁によりますと、男は刃物2本を持っていて、通報を受けて駆けつけた警察官から銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。追いかけられていた人を含め、けがをした人はいなかったということです。現