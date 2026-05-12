こんにちは。元美容部員・コスメコンシェルジュのアヤです。ちゃんとメイクしてるのに、なんか古く見える…。その原因、実はチークかもしれません。チークは血色感だけでなく、顔の印象や今っぽさを左右する重要パーツ。入れ方が少しズレるだけで、一気に古い印象に。そこで今回は、NG例と垢抜けるコツを紹介します。【詳細】他の記事はこちらNG1：頬の高い位置に丸く入れるいわゆる“おてもやん”チークは、可愛らしさは出るもの