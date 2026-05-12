気象庁は今週末ごろから、10年に一度レベルの高温になる可能性があると注意を呼びかけています。5月の異例の暑さに異変も相次いでいます。12日の日本列島は、本州から北海道にかけて高気圧に覆われ、各地で夏日を観測。東京都心では午後1時半に最高気温25.6度と、6月中旬並みの暑さとなりました。気象庁は東北から沖縄に、“高温に関する早期天候情報”を発表。5月17日ごろから、この時期としては10年に一度レベルの著しい高温とな