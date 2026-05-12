カレーハウスCoCo壱番屋が、15日より「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を全国約670店舗で数量限定再販する。昨年実施した「肉塊総選挙」で1位に輝いた初代メニューが、ファンの声に応えて復活する。【画像】品名・価格「肉塊オーダー制」でLEVEL1〜4まで4段階のサイズ「肉塊総選挙」は、2025年11月にココイチ公式Xで実施された企画。歴代の肉塊カレー5商品を対象に、「もう一度食べたい肉塊カレー」への投票を募った結果、「ホロ肉