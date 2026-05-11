2024年7月、新宿区内の駐車場に停車していたロケバス車内で20代の被害者女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと罪状認否で起訴内容の一部を否定。両者の主張は食い違っている。【写真】ポーズをとり、バームクーヘンの手売り販売をする元