パリ発のラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」から、「タブレット エキスパート」コレクションの新作が2026年5月11日（月）より登場します。産地ごとの個性を楽しめるダークチョコレートタブレットは、カカオの奥深い魅力を存分に堪能できる贅沢なラインナップ。大人のご褒美時間にぴったりなショコラの世界に注目です♪ カカオ産地にフォーカスした新作 今回新た