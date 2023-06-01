7日、米ワシントンで話すトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】米CBSニュースによるとトランプ米大統領は11日、1ガロン当たり約18セント（約29円）の連邦ガソリン税を一時的に停止する考えを同ニュースのインタビューで明らかにした。燃料価格高騰に対処する狙い。実行には議会の承認が必要になるという。米国のガソリン価格はホルムズ海峡封鎖に伴う原油価格の高騰を受けて上昇している。車社会の米国ではガソリン価