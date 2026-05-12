お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）が11日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。10年以上もの間、一途に片思いを寄せていた女性タレントの存在を告白した。スタジオには山本と相方・関太の家族も登場。山本の母親と兄の「早く結婚してほしい」という願いが伝えられた。すると、MCの上田晋也が山本の幼なじみから「10年以上前から渕上さんという女性をカワイイと言っており、ちょっ