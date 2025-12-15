これ考えた人にボーナスあげて！手を汚さずに作れるって最強！洗い物まで減る100均便利グッズ

材料を入れて揉むだけで、タネや生地が作れる調理用バッグをセリアで発見！袋のまま絞り出して焼けるので、手を汚さずに済みます。ボウルやヘラの出番も減るので、洗い物が激減しますよ。下準備のハードルが下がり、後片付けの負担も減らせる嬉しいアイテムです。忙しい日のお助けアイテムとして活躍してくれます。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：もみもみ調理バッグ3枚入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅275×縦180×マチ100mm（外寸）／チャック下165mm

内容量：3枚入

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687391532

ボウルも手もベタベタ…を解決！セリアの『もみもみ調理バッグ』

ハンバーグの仕込みやパンケーキの生地作りは、混ぜるだけとはいえ手は汚れるし、ボウルやヘラ、バットと洗い物もどっさり。

作るのにそこそこ気合が必要で、もっと気軽に作れたらいいのになと思うことがあります。

そんな中、セリアのキッチングッズ売り場で見つけたのが、もみもみしながらタネが作れる調理バッグ。

バッグの作りはチャック付きで、ハリのある素材。

材料を入れて揉むだけで、袋の中でタネが完成する便利なアイテムです。1度に3〜4人前のハンバーグやパンケーキの生地を作ることができます。

絞り口が2種類あり、太口はハンバーグ、細口はパンケーキ向き。

イラストを描いたり、ミニサイズで焼き分けたりする場合にも細口が便利です。

材料を袋の半分くらいまで入れたら、空気を抜いてチャックを閉じます。

あとは手でバッグをもみもみ。外側から中の混ざり具合が分かるので、ムラが気になる部分をしっかり混ぜることができます。

丈夫な素材のバッグで、しっかり揉んでも破れる気配もなし。手をボウルの中に突っ込まなくていいので、きれいなまま作業を進められて快適です。

タネは柔らかめに作るのがおすすめ！調理がスムーズで洗い物が激減！

肉だねが完成したら、絞り口のどちらかを選んではさみでカット。あとはフライパンに直接絞り出せばOKです。

使ってみて感じたのは、肉だねの硬さが絞りやすさを左右するということ。

筆者はややしっかりしたタネを作ったので、少し力を込めて絞ってもなかなか出てこず…。ある程度大きなハンバーグを作るには根気と時間が必要なように思いました。

仕方なく、途中から型に移して焼くことに。バッグから直接絞り出して焼く場合は、タネを柔らかめに作るのをおすすめします。

想定とは少し違ったものの、この商品のメリットはなんといっても、調理の際に手がベタベタに汚れないこと！

ハンバーグ作りは少々手こずりましたが、パンケーキの生地であれば問題なくするっと絞り出せると思います。

後片付けもラクチンで、洗剤でボウルをこすり続ける時間がなくなります。後片付けの負担が減らせるのは何より嬉しいポイントです。

今回はセリアの『もみもみ調理バッグ3枚入』をご紹介しました。下準備の面倒くささに躊躇しがちな料理も、これ1つで簡単に準備が整います。

洗い物を減らしたい日や手を汚したくないときの選択肢として、試す価値ありです。セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。