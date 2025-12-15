ヒュマメイドが朝高後マイナスに転じる、第３四半期好決算も利益確定売り ヒュマメイドが朝高後マイナスに転じる、第３四半期好決算も利益確定売り

ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>が朝高スタート後マイナスに転じている。前週末１２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２～１０月）単独決算は、売上高９９億５３００万円、営業利益３２億１５００万円、純利益２０億７４００万円となった。前年同期は四半期決算を開示していないため比較はできないものの、通期計画に対する営業利益の進捗率が８５％と高水準であることが好材料視され高く始まったが、その後は利益確定売りに押されている。



第３四半期に投入したポケモンコラボやエッセンシャル商品が顧客から支持され、８～１０月期売上高が四半期として過去最高となったことが牽引した。また、規模拡大による効率向上や一部商品の販売価格見直しなどで、売上総利益率が５９．８％から６５．８％へ改善したことも寄与した。



なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高１３６億９７００万円（前期比２１．７％増）、営業利益３８億３００万円（同１９．６％増）、純利益２５億９８００万円（同２２．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS