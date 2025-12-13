¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡È5¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×ÅÐ¾ì¤Ø¡ª Ì¾¼Ö¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜÉü³è!?¡×¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡ßÄ¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡È¥Ö¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¡ÉÅëºÜ¡ª ÍèÇ¯È¯Çä¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡×¤Ë´üÂÔ
±ýÇ¯¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥Ü¡×ºÆÍè¤Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡×
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬2025Ç¯10·î30Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¾®·¿EV¡ÖSuper-ONE Prototype¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢°Ê²¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÈÍØ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È2026Ç¯Æâ¤ÎÆüËÜÈ¯Çä¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê·ÚEV¤Ç¤Ï·ø¼Â¤Ê¥â¥Ç¥ëÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Û¥ó¥À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢³«È¯¼Ô¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö5¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ëJMS2025¤Ë¸½¤ì¤¿¿·Äó°Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡º£»þÄÁ¤·¤¤¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥«¥¯¥«¥¯¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬1983Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½éÂå¡Ö¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜII¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥È¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Î´³¾Ä¤òÈò¤±¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ë¥¸ÉÕ¤¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿··¿·Ú¾èÍÑEV¡ÖN-ONE e¡§¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ï¼Ö¼´Éý¤ò¹¤²¡¢¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜIIÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÂç·¿²½¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎEV¤ò³ÈÈÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤«¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Û¥ó¥À·ÚEV¤Î³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤«¤é·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎEV¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ú¥Ð¥óEV¤Ë¡ÖN-VAN e¡§¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾èÍÑEV¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖN-WGN¡×¤ä¡ÖN-BOX¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤«¤é¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë»²Æþ¤·¤¿ºÝ¤Î¡ÖN360¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ÖN-ONE¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤½¤ì¤¬¿··¿N-ONE e¡§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤«¤é¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î¼Â¸³¼Ö¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎN-ONE¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¥Ã¥É¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Û¥ó¥À·Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤ÇºÇ¤â·ÚÎÌ¤ÇÌÌÇò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬ºî¤ì¤ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤½¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜÉ÷¤Ë¤·¤Á¤ã¤¨¡× ·ÚÏÈÄ¶¤¨¤Ç¡ÖºÇ¹â½ÐÎÏ¡×¤â³«Êü
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥È¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëN-ONE¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É²½¤ò¿Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±ýÇ¯¤Î¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜII¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤½¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜIIÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³°Áõ¤ÇN-ONE¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤Î¤Ï¥É¥¢¤À¤±¤Ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÏÀìÍÑÉÊ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×É÷¤Î¥¨¥¢¥í¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊN-ONE e¡§¤Î¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ß¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢80Ç¯ÂåÉ÷¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ä¼«ÂÎ¤â³°Â¦¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯ÅÐÏ¿¼Ö°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Ý»ýÈñ¤Ï·ÚEV¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¼«¼çµ¬À©ÏÈ¤Ç¤¢¤ë47kW¡Ê64ps¡Ë¤Î¾å¸Â¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò47kW¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥É¡×¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÀìÍÑÉÊ¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Êä¶¯¤â¾¯¤·²Ã¤¨¤¿ÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áö¤ê¤Î¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¾ÁÛ¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤È²¾ÁÛÍÃÊ¥®¥¢ÊÑÂ®¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾´¶³Ð¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖS¡Ü¥·¥Õ¥È¡×¤Îµ»½Ñ¤¬±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÏ©ÌÌÀÜÃÏÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄ¼ËÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥¿¥¤¥×R¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¾è¤Ã¤ÆÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¡ÖBEV¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ú¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£N-ONE e¡§¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤±¿Å¾¤·°×¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÎÃËÀ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÀ¤Âå¤À¤È50Âå°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ã¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤È¡¢¼ã¼Ô¿Íµ¤¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À»Ô¾ì¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤EV¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Û¥ó¥À¤é¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖN-ONE e¡§¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³§¤µ¤ó¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃÍÃÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡BEV¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¯Çä¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºÌ¤¸øÉ½¤Îµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÈ¯Çä¤Þ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£