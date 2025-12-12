犬が『いじけている』ときにみせるサイン５選

犬がいじけているときは、ある特定の行動をとって気持ちを訴えています。ここでは、犬がいじけているときにみせるサインを紹介するので、愛犬の気持ちを正しく汲み取ってあげましょう。

1.伏せたまま上目遣いで見つめる

犬がいじけているときは、床に伏せたままじっと上目遣いで飼い主を見つめてくることがあります。何を言うわけでも、アクションを起こすわけでもなく、ただ飼い主が気づいてくれることを待っているのです。

多くの場合、それまでに飼い主に何らかのアクションを起こしており、そのサインに気付いてもらえずいじけています。

2.声をかけても無視する

犬はいじけているとき、まるで拗ねている子供のような反応を見せることも多いです。例えば、飼い主が声をかけても無視をしたり、顔を背けたりする行動を取ります。

普段は声をかけると嬉しそうに視線を合わせてきたり、すぐに近寄ってきたりする犬でも、いじけているときは「もう知らない！」と無視したり、顔を背けたりする態度をみせて気持ちを訴えるのです。

3.「ふんっ」と不満げにため息をつく

犬が短く「ふんっ」とため息をつくときは、不満や退屈を表しています。そのため、近くで

「ふんっ」「ふぅっ」と短く鼻を鳴らすようにため息をついたときは、いじけていることも多いです。

ため息をついているときは、「退屈だな」「かまってって言ってるのに気付いてくれないな」という不満を持っていることが多いので、早めに気付いて要望に応えてあげましょう。

4.物を破壊したりわざと粗相したりする

物を破壊したり、わざとトイレを失敗したりすることで、飼い主の気を引こうとする行為も『

いじけている』と言えるでしょう。

正攻法では要求が通らなかったり、自分の思い通りにことが進まなかったとき、まるで子供が駄々をこねるように"あえて"怒られるようなことをするのです。

5.飼い主の行動を邪魔する

犬がいじけていたりふてくされていたりするときは、飼い主を邪魔するような行動をとることもあります。

例えば、読んでいる本や見ているスマホとの間に割り込んでみたり、飼い主の上に無理やり乗ってふてくされたように座り込んでみたり。犬によってその方法は様々です。

しかし、飼い主の行動を邪魔する、という動きによって、飼い主に自分を見てもらいたい、怒られてもいいから気を引きたいと思っているのでしょう。

犬がふてくされる原因は？機嫌を直すための対応も

犬がふてくされる原因は、その状況や犬の性格によって様々です。

かまってもらえない 要求が通らなかった 思い通りにことが運ばなかった アピールに気づいてもらえない 散歩の仕方や遊び方に不満があった

主に以上のような理由でふてくされる犬が多いので、愛犬はどのタイプに当てはまるのか考えてみましょう。

ふてくされた犬をご機嫌にするためにできること

ふてくされた犬をご機嫌にするためには、犬に伝わるようなコミュニケーションが大切です。まずはなぜふてくされたのか原因を探り、その原因を解消することを優先しましょう。

「かまってほしいのにかまってくれない」という理由ならば、スキンシップや声かけ、遊びなどで欲求を満たしてあげます。「遊び方が気に入らない」というのであれば、しっかり愛犬とだけ向き合って、愛犬が好む遊びを提案しましょう。

ただし「おやつが欲しかったのに！」など、わがままと思える要求には、無反応を貫きます。ここで要求に応えてしまうと、今後もふてくされたり問題行動でわがままを通そうとする恐れがあるからです。

この場合、時間が経ったら声をかけたり視線を送ったりして、愛犬から反応がみられたらいつも通りコミュニケーションを再開してください。その際は、スキンシップや遊びなど、たっぷり伝わるような愛情を注ぎましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬がいじけているときは、紹介したような行動や仕草をみせます。なぜいじけているのかを考え、その原因を解消したり、適切に対応することで、より愛犬との絆を深めましょう。