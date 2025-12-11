実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が11日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）にゲスト出演し、自身の資産状況について明かした。

パーソナリティーの泉房穂参院議員と、先進国で日本が経済一人負けな現状についてトーク。「金融資産を持っている人って、だいたい外国に投資しているんですよね。オルカンとかS＆P500とか。勝手にドンドン増えていくというので」と、世界の資産家の現状を明かした。

ひろゆき氏も15年にパリへ移住し、資産が激増したという。「僕、10年くらい前にヨーロッパに移住したんで、その時1ユーロ120円とかだったんですよ。今180円なんですよ。その時、だいたい資産をヨーロッパに持って行ったので、10年間で何もしなくても50％増えてるんですよ」と打ち明けた。

銀行の利息も試算増を後押し。「銀行に入れておくだけで、銀行の利子とか2％とか付くし」。さらに株式も「買った株とか3倍とかになっているので、3倍になってるし、為替でも50％くらい付いているし」といい、「何もしなくても4、5倍になっちゃったんですよ」と説明した。

「お金持っている人、みんなその状態なんですよ。凄く景気いい感じにはなってるんですよ」。そんな世界を見てきただけに、日本の現状には驚くこともあるという。「ランチ1000円以下で食えるって珍しいよねって、先進国ではなっているんですけど、こっちだと500円とか、お弁当400円台、300円台とかあって、凄い国だなって」と、金銭感覚の違いを口にしていた。