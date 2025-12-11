【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.4「霧の中の理想郷（アルカディア）」 12月16日実装

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のメジャーアップデートとなるパッチ7.4「霧の中の理想郷（アルカディア）」を12月16日に実装する。

今回は、「至天の座アルカディア：ヘビー級」や「ヴァリアントダンジョン 商客物語」のなどの新画像をまとめて紹介したい。

至天の座アルカディア：ヘビー級

8人用レイドダンジョン「至天の座アルカディア：ヘビー級」は今回が完結編。すでに3組4人の闘士が発表されており、今回は彼らが使う魔物の魂が予測できる画像が公開された。

【ストーリー】

エンターテイメント闘技ショー「アルカディア」。クルーザー級を制した「生身の挑戦者」の快進撃はさらに続く。魂蝕症を巡る場外乱闘に決着をつけるべく、統一王者が待ち受けるヘビー級を征し、その頂を掴み取れ！

ヴァリアントダンジョン 商客物語

【報酬装備】

パッチ7.45での実装となる新ヴァリアントダンジョンでは、ヤ・ナズカが持っている本の中を冒険する。光の戦士は物語の中で商人を守る護衛の役を演じることになる。

テクスチャやライトを工夫することで、シェーダーを変えずに表現された本の世界が見どころだ。

【ストーリー】

コルヴォ地方に伝わる『商客物語』――その寓話を記した装飾写本には、読み手の精神を「本の中」へと引き込む特別な魔法がかけられているという。

文書回収の専門家「ヤ・ナズカ」とともに、冒険者は彩鮮やかに描かれた物語の世界へと飛び込むことに。

事件屋ヒルディブランド 黄金編

サブクエスト「事件屋ヒルディブランド 黄金編」もパッチ7.45での実装予定。

【あらすじ】

探偵「ハルディボイルド」とてんやわんやとしながらも、魔物化した犯罪者を捕まえることに成功した事件屋「ヒルディブランド」。

一連の事件に、犯罪王「カーネリアン」が関与していると判明したことで、物語はハルディボイルドの過去へと向かっていく。

G.A.T.E.「出撃！エアフォースパイロット（シェルダレー諸島風）」

ゴールドソーサーで楽しめるG.A.T.E.「出撃！エアフォースパイロット」に新ステージが追加される。ロータノ海に浮かぶシェルだれー諸島をモチーフにしたステージで、次々と出現する的を狙ってハイスコアを目指そう。

システム関連のアップデート

作戦盤「ストラテジーボード」

コンテンツの攻略や打ち合わせに役立つ作戦盤「ストラテジーボード」がついに登場。バトルフィールドの形状やパーティメンバーの配置などのプリセット機能に加え、作成した図面を他のプレーヤーやパーティメンバーと共有することもできる。攻略はもちろん、様々に活用できそうだ。

新たなユーザーインターフェース「クイックパネル」

ジョブアクションやエモート、マクロなど様々なアイコンをまとめてセット可能な新しいユーザーインターフェースが追加される。よく使うマウントやギアセット、時々使うエモートなど「すぐにアクセスしたいが、常時表示しなくてもよいもの」をまとめてセットしておける。ワンタッチで呼び出すことができるので、日々のプレイがより快適になりそうだ。

武具投影アップデート

武具投影のシステムが大幅にアップデート。クラス・ジョブや装備可能レベルなどの投影条件が緩和され、防具とアクセサリのおしゃれの幅がさらに広がる。

また、ミラージュドレッサーの収納時、対象の装備品をすべてそろえていなくても「まとめて幻影化」ができるようになる。お気に入りの装備品を身に纏い、冒険へ繰り出そう。

【新式装備】【新たなエモート】

