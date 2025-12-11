この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フリーランス法改正で配達員の振込手数料が無料に！出前館は26年1月、menuは25年12月から

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【menuどうなる？】配達員への"振込手数料の負担"が禁止に！各デリバリーの対応と個人的な感想」と題した動画を公開。フリーランス保護新法のガイドライン改正により、事業者が配達員（フリーランス）に報酬の振込手数料を負担させることが禁止されることを受け、出前館やmenuなど各フードデリバリーサービスの対応を解説した。



今回の変更は、公正取引委員会が発表したフリーランス法の解釈ガイドライン改正に基づくものである。これまで一部のデリバリーサービスでは、配達員が報酬を受け取る際の振込手数料を負担するケースがあったが、この行為が「報酬の減額」にあたるとして法違反となる。施行は2026年1月1日からである。



この改正を受け、各デリバリーサービスは対応を発表。従来、三井住友銀行以外の金融機関への振込で手数料が発生していた「出前館」は、2026年1月1日以降、全ての金融機関において手数料を出前館側が負担する形に変更する。また、「menu」では、これまでau PAY以外への振込で手数料が発生していたが、2025年12月23日からは月4回まで振込手数料が無料となる。一方で、「Uber Eats」や「Wolt」などは従来から手数料が無料であったため、特に変更はない。



レクター氏は、特にmenuの手数料体系について、最初の1件の配達報酬が手数料で相殺されやすく、「最初の1件が取りづらい」という状況があったと指摘。今回の改正は配達員にとって大きなメリットであるとの見方を示した。



今回の法改正により、出前館では2026年1月1日から、menuでは2025年12月23日から、配達員の振込手数料負担が実質的になくなる。これまで手数料を理由に特定のプラットフォームでの稼働をためらっていた配達員にとっては、働きやすさの向上につながる重要な変更点と言えるだろう。