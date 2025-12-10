「自分なら行くから相手も行くだろう」が招く悲劇、横断歩道手前の追突事故はなぜなくならないのか
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「上西一美のドラレコ交通事故防止」が、「このマーク、無視すると人生終了 ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画を公開。横断歩道手前で先行車に後続車が追突する事故映像をもとに、その背景にあるドライバー心理と、重大事故を防ぐための運転行動について解説した。
動画で取り上げられたのは、信号機のない横断歩道の手前で、歩行者のために停止した先行車に後続車が追突する事故だ。出演者の上西一美氏は、この事故の根本原因について、後続車のドライバーが「自分ならこうするからから相手もこうするだろうと決めつけてしまう」という心理にあると指摘する。つまり、「自分なら（歩行者がいても）止まらずに行くから、前の車も行くだろう」という誤った予測が、先行車の予期せぬ停止に対応できない結果を招いたというわけだ。
上西氏は、このような事故を防ぐ上で、道路に描かれた「ひし形マーク」の重要性を強調する。このマークは前方に横断歩道があることを示す予告表示であり、ドライバーはこれを確認した時点で「いつでも停止できるような速度で進行しなければならない」と道路交通法第38条で定められている。後続車のドライバーがこのルールを意識していれば、追突は避けられた可能性が高い。
さらに、こうした追突事故は、より悲惨な二次被害を引き起こす危険性をはらんでいる。上西氏は、同様のケースで追突された車が押し出され、横断中の8歳の男児をはねて死亡させてしまった静岡県の事故事例を紹介。単なる物損事故では済まされない、取り返しのつかない事態につながりかねないと警鐘を鳴らした。
記事の締めくくりとして、上西氏は、ひし形マークを見たら運転行動を変えること、そして先行車がいたら「その車は止まるかもしれない」と予測し、自らも停止する準備をすることが重要だと結論付けた。ドライバー一人ひとりが交通ルールを遵守し、他者の動きを予測する意識を持つことが、こうした悲劇を防ぐための鍵となるだろう。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
このチャンネルは交通事故防止を目的としドライブレコーダーの事故映像を使い交通安全のポイントを解説しています。この番組で１件でも痛ましい交通事故が無くなれば幸いです。一般社団法人日本事故防止推進機構（JAPPA）理事長Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーター 愛知県警察交通安全サポーター