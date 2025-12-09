アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」キービジュアル公開「ジャンプフェスタ2026」でのイベントステージスケジュールも判明
ワーナー ブラザース ジャパンは12月9日、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のキービジュアルと「ジャンプフェスタ2026」への出展情報を公開した。
2026年にNetflixにて世界配信が決定している、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」。公開されたキービジュアルは、キャラクターデザインで総作画監督の津曲大介氏が手掛けている。
1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額５,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。
かつて天才騎手と呼ばれながらも、 半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。
彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。
二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。
「ジャンプフェスタ2026」出展情報
12月20日と21日に幕張メッセで開催される「ジャンプフェスタ2026」に、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のブースが登場する。
ブース内にはキャストが登壇するブース内ミニステージが設置される。ミニステージの模様はWarner Bros. Japan Anime公式YouTubeチャンネルにて生配信される。また、ジャンプフェスタ内を周遊するスタンプラリーも予定されている。
さらに、「SBR開催記念号外新聞」の配付が予定されている。詳細はアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の公式サイトや公式Xアカウントを確認してほしい。
イベント概要
開催日時：12月20日・21日 9時～17時（最終入場16時30分）
開催場所：幕張メッセ 国際展示場展示ホール 1～10
出展ブース名：アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」展示ゾーン2 5ホール
ブース内ミニステージタイムテーブル（敬称略）
【DAY1：12月20日】
(1)12時～13時
ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾
(2)15時10分～15時40分
ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
(3)16時30分～17時
ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
【DAY2：12月21日】
(1)12時～12時30分
スティーブン・スティール役：三宅健太＆ルーシー・スティール役：高橋李依
(2)13時30分～14時
ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平
(3)15時30分～16時
出演者は後日発表
全ステージMC：内田敦子
