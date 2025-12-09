キービジュアル

ワーナー ブラザース ジャパンは12月9日、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のキービジュアルと「ジャンプフェスタ2026」への出展情報を公開した。

2026年にNetflixにて世界配信が決定している、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」。公開されたキービジュアルは、キャラクターデザインで総作画監督の津曲大介氏が手掛けている。

1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額５,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。

かつて天才騎手と呼ばれながらも、 半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。

彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。

二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。

12月20日と21日に幕張メッセで開催される「ジャンプフェスタ2026」に、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のブースが登場する。

ブース内にはキャストが登壇するブース内ミニステージが設置される。ミニステージの模様はWarner Bros. Japan Anime公式YouTubeチャンネルにて生配信される。また、ジャンプフェスタ内を周遊するスタンプラリーも予定されている。

さらに、「SBR開催記念号外新聞」の配付が予定されている。詳細はアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の公式サイトや公式Xアカウントを確認してほしい。

イベント概要

開催日時：12月20日・21日 9時～17時（最終入場16時30分）

開催場所：幕張メッセ 国際展示場展示ホール 1～10

出展ブース名：アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」展示ゾーン2 5ホール

ブース内ミニステージタイムテーブル（敬称略）

【DAY1：12月20日】

(1)12時～13時

ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾

(2)15時10分～15時40分

ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平

(3)16時30分～17時

ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平

【DAY2：12月21日】

(1)12時～12時30分

スティーブン・スティール役：三宅健太＆ルーシー・スティール役：高橋李依

(2)13時30分～14時

ジョニィ・ジョースター役：坂田将吾＆ジャイロ・ツェペリ役：阿座上洋平

(3)15時30分～16時

出演者は後日発表

全ステージMC：内田敦子

（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会