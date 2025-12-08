Åìµþ¤¬3°Ì¡ªÀ¤³¦´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂçºå11°Ì¡¦µþÅÔ¤Ï19°Ì¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ£°ì¥È¥Ã¥×20¤Ë3ÅÔ»Ô¡¡2030Ç¯¤Ë¤Ï1000Ãû±ß»Ô¾ì¤Ø
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅìµþ¤¬3°Ì¡¢Âçºå¤¬11°Ì¡¢µþÅÔ¤¬19°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬4ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¥È¥Ã¥×100ÅÔ»Ô¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î100ÅÔ»Ô¤ò6¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¡Ê·ÐºÑ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÀÓ¡¢´Ñ¸÷¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢´Ñ¸÷À¯ºö¤ÈÌ¥ÎÏÅÙ¡¢´Ñ¸÷¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢±ÒÀ¸¡¦°ÂÁ´¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢55¤Î»ØÉ¸¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁí¹çÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¡£
1°Ì¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¡¢Åìµþ¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î³«È¯¤ä¶õ¹Á³ÈÄ¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢µîÇ¯16°Ì¤À¤Ã¤¿Âçºå¤¬11°Ì¡¢µîÇ¯27°Ì¤À¤Ã¤¿µþÅÔ¤â19°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×20¤Ë3ÅÔ»Ô¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¡¢»¥ËÚ¤¬50°Ì¡ÊµîÇ¯65°Ì¡Ë¡¢Ê¡²¬¤¬64°Ì¡ÊµîÇ¯64°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä±ÒÀ¸¡¦°ÂÁ´¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÂ¾ÅÔ»Ô¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê´Ä¶»Üºö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤ä¥ª¥¹¥í¤Ê¤É¤â¡¢¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿AI¤¬´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ç¤âÊÑ³×¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþ¹ñ¥«¡¼¥É¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎAI³èÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¡Ö³ÆÅÔ»Ô¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·ÍøÊØÀ¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥Ê¥Ç¥¸¥ã¡¦¥Ý¥Ý¥Ð¡¡¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£Ä´ººÉôÌçÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤Ïº£¡¢Ìî¿´Åª¤ÊÅê»ñ¡¢µÞÂ®¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆAI¤Î¹ÈÏ¤ÊÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»Ô´Ö¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÔ»Ô¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½À¤ä½ÀÆðÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ®¸ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤É¤ÎÅÔ»Ô¤¬´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¹¹Ô»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤âÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¡¦¹ñÆâ¤ÎÎ¹¹Ô»Ù½Ð¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6.7ÃûÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1040Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î9¥ö·î´Ö¤ÇË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½ÉÇñÈñ¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñÁí³Û¤Ï¡¢6Ãû9000²¯±ß°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
1°Ì¡¡¥Ñ¥ê
2°Ì¡¡¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É
3°Ì¡¡Åìµþ
4°Ì¡¡¥í¡¼¥Þ
5°Ì¡¡¥ß¥é¥Î
6°Ì¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯
7°Ì¡¡¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à
8°Ì¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
9°Ì¡¡¥·¥ó¥°¤Ê¥Ý¡¼¥ë
10°Ì¡¡¥½¥¦¥ë