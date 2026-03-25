24日、歌手の和田アキ子（75）とお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）による新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）が、4月7日深夜からスタートすることが発表された。TBS公式ウェブサイトによれば、《身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。》と説明されており、都内の有名な観光名所だけではなく《街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラ