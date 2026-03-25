米カリフォルニア州トーランスのホテル「ダブルツリーbyヒルトントーランス・サウス・ベイ」で、ドジャースの大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）を描いた巨大壁画の除幕式が行われた。24年10月1日に大谷の出身地の岩手県奥州市とトーランス市は友好都市協定を締結している。24年開幕前にロサンゼルス市内の「都ホテルロサンゼルス」に大谷の巨大壁画を描いた世界的壁画アーティストのロバート