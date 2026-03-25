カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のトーランスにある「ダブルツリーホテルバイヒルトントーランスサウスベイ」で２４日（日本時間２５日）、ドジャースの日本人トリオが描かれた壁画が公開された。ロサンゼルスの新名所となりそうな壁画。ロサンゼルス空港から車で２０分ほど、ドジャースタジアムからは３０分ほどの位置にあるトーランスのダブルツリーホテルの側面に、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２