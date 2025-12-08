¡Ú¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤¬µð¿Í¤òÅÅ·âÂàÃÄ¡Û¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ°ì¶¯ÂÎÀ©¡×¤ÇÈ¿È¯¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¡¢¡È¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é³¤³°°ÜÀÒ¤òÌÏº÷¡É¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â
¡¡µð¿Í¤Î"µ¡´Ø»ï"¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ù¤Ç¤â¡ÖÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç11·îËö¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅ·âÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê11·î29ÆüÉÕ¡Ë¤È"ÅÅ·â"¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡Ê28¡Ë¤Îµð¿Í·³ÂàÃÄ¡£¥ª¥³¥¨¤Ïµ¬Äê¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö10·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè1¥¯¡¼¥ëÃæ¤Î3ÆüÌÜ¤«¤éÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢11·î21Æü¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡¢23Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£11·î28Æü¤ÎÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¡¢Ç¼²ñ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î¹Ô»ö¤â·çÀÊ¡£¤½¤·¤ÆµåÃÄ¤«¤é¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡µð¿ÍOB¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¡ØÎý½¬Êý¿Ë¤ò¤á¤°¤ê°¤Éô´ÆÆÄ¤È³Î¼¹¤«¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·çÀÊ¤Ç"¹ÔÊýÉÔÌÀ"¡Ù¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°¤Éô¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë´ÆÆÄ¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ»þÂå¤Î"ÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×"¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡¢"ÃÏ¹ö¤Î½©¥¥ã¥ó¥×"¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ËÎý½¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥â¥Î¿½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÎ¥Ã¦¤·¤ÆÅÔÆâ¤Î¥¸¥à¤äÁáÄ«¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÃ±¿È¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÆó²¬¡ÊÃÒ¹¨¡Ë¥Ø¥Ã¥É¤ä·¬ÅÄ¡Ê¿¿À¡¡ËÆó·³´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¡¢"°¤Éô°ì¶¯"ÂÎÀ©¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÈ¿È¯¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µåÃÄ¤â»Ø´ø´±¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬ÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ¿Í¤Î´õË¾¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤¿¡£°úÂà¤·¤¿µåÃÄ¤Ë¤·¤«Éüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¤°Õ°úÂà¤Ë¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥³¥¨¤Î¾Íè¤òÊÄ¤¶¤µ¤Ê¤¤¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î²¹¾ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤Éµð¿Í¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î3Ç¯¤Ï³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤äÂåÂÇÍ×°÷¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÌäÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒÄ¾¸å¡¢³ÚÅ·»þÂå¤ËË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë±ãÀÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Î³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¼ç¿½¹ð¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡ÊÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê»ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤âÊü½Ð¤ä¤à¤Ê¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£FA¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¾¾ËÜ¹ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤È¤Î´Ø·¸¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤³°¤â´Þ¤á¤¿¤É¤ÎµåÃÄ¤È¤â·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢°ÜÀÒÀè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ºßµþ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥ª¥³¥¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À·×²èÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3A¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Â¤È¸ª¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µå¤À¤¬¡¢Â®¤¤µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÇÛµå¤¬Ã±½ã¤Ê3A¥¯¥é¥¹¤Ê¤éÄÌÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤¬¥À¥á¤Ê¤é¡¢¥á¥¥·¥³¤äÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤È¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤éÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎÂ¾µåÃÄ¤Ç¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤ÏÁÇ¹Ô¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯12·î19Æü¹æ