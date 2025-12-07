３日に結婚と妊娠を発表した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演。結婚したことを狎己鷙隲瓩靴拭

冒頭、ＭＣを務めるお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「まずはさゆりんご、結婚と妊娠、おめでとうございます！」と祝福されると、松村は「ありがとうございます〜！ うれしい。お２人からもご祝儀いただいちゃってうれしいです」と笑顔。相方の太田光から結婚式の予定を聞かれると、「まだ決まってないんですけど、いずれはやりたいです」と明かした。

さらに、ゲスト出演した爐海蠅鸚吋ャラ瓩鯲弋￣変に演じているママタレントの小倉優子が「私は臨機応変にしているけど、さゆりんごちゃんは結婚、出産、妊娠したら、どうするのかな？ このキャラを」と聞かれ「私は、ず〜っと、みんなのプリンセス、さゆりんごです！ キュ〜ン！」とポーズを取ると、会場は微妙な空気に。松村は「あれ…」と戸惑った後に「先輩を見習って、私も臨機応変りんごで…」と笑わせていた。

元乃木坂・１期生の松村は３日、自身のインスタグラムで、「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。その後、自身のユーチューブチャンネルを更新し改めて報告。「私以上に子供の知識がある人に囲まれているので、そういう皆さんに支えていただきながら今後もお仕事を続けていきたいなと思っておりますので。復活した際には皆さまのお目にかかれるような人間になれたら」と伝えていた。