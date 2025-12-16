松村沙友理インスタグラ松村沙友理 　photo：逢坂聡（C）oricon ME inc.オリコンニュース

松村沙友理、結婚＆妊娠発表の15分後にロケ ずん飯尾和樹が驚き

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松村沙友理が16日の「今知っておきたい！界隈グルメ」に出演した
  • Instagramで結婚と妊娠を発表した15分後に、ロケに臨む様子を公開
  • 飯尾和樹は「マジで！結婚＆ベイビー！おめでとう！」と驚きの声を上げた
