元乃木坂４６で俳優・タレントの松村沙友理が３日付で自身のＳＮＳを更新。ＴＢＳ系「坂上＆指原のつぶれない店」に出演したことを報告。３月に第１子出産を発表してからのスピード復帰で真っ赤なエプロン姿を披露した。「『坂上＆指原のつぶれない店』今回はスシローさんでアルバイトさせて頂きました！衛生面での安心安全の徹底ぶりと美味しさへの本気を感じてまたスシローさんに行きたくなりました！！ありがとうござい