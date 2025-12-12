12月11日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を実施。元アイドルや芸人などの女性タレントたちが “ここだけの話”を繰り広げた。先日、突然の結婚発表で世間を驚かせた松村沙友理が、見取り図・リリーに結婚について切り込む場面も…。【映像】リリー、“結婚宣言”報道のウラ側を暴露同企画には見