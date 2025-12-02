2026年1月22日よりNetflixで世界独占配信されるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』のメインビジュアルと本予告が公開された。

本作は、『呪術廻戦』『チェンソーマン』『うる星やつら』などのオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟の長編初監督作品。古典『竹取物語』にちなんだストーリーを、人気ボカロPたちが彩る音楽アニメーションだ。

楽曲を提供するのは、ryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotといった著名ボカロP。3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、歌で繋がる少女たちの絆を描く。

アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』などのスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督の山下率いるスタジオクロマトが手がける。キャラクターデザインは、『学園アイドルマスター』の共同キャラクター原案を担当したへちまと、『雨を告げる漂流団地』のキャラクターデザイン／総作画監督を担当した永江彰浩の2人が務める。

メインキャラクター3人のうち、かぐや役を夏吉ゆうこ、酒寄彩葉役を永瀬アンナ、月見ヤチヨ役を早見沙織がそれぞれ演じる。

公開されたメインビジュアルの中央には、マイクを手にしたかぐやと、鍵盤楽器を抱える彩葉が描かれている。左上には屋根の上から見守るヤチヨ、右上には新キャラクターの姿も。ハッピーエンドを目指して、かぐやと彩葉はどのような音楽を奏でるのか。

本予告の前半に流れる楽曲は、かぐや（cv.夏吉ゆうこ）が歌う「私は、わたしの事が好き。」。本作のためにHoneyWorksが書き下ろした新曲だ。空から飛来する謎の物体と、それを追う彩葉の瞳。物体は電線を経由して電柱へ。七色に光り輝くゲーミング電柱から出てきたのは赤ん坊のかぐや。そして、成長したかぐやが”月からのお迎え”というバッドエンドに抗い、自らの力でハッピーエンドを目指すと告げる。

舞台は仮想空間「ツクヨミ」へ。後半に流れるのは、ryo（supercell）が書き下ろした新曲であり、本作のメインテーマ「Ex-Otogibanashi」。歌うのは「ツクヨミ」の管理人兼歌姫の月見ヤチヨ（cv.早見沙織）だ。彩葉が作った曲をかぐやが歌い、配信者（ライバー）として「ツクヨミ」のトップアイドルを目指すのだと、かぐやが声高らかに宣言する。

また、仮想空間「ツクヨミ」のキャラクターデザインをへちま、現実世界のキャラクターデザインを永江彰浩がそれぞれ手がけたことも発表。あわせて、現実世界のキャラクターデザインが新たに公開された。

さらに、ヤチヨの相棒として仮想空間「ツクヨミ」の案内をともに担う、ふわふわのウミウシFUSHI（ふし）が追加キャラクターとして発表され、声を担当する釘宮理恵からはコメントが到着した。

2026年1月23日には、ryo（supercell）がニューシングルCD『CPK! Remix』『Ex-Otogibanashi』の2作品を同時リリース。『CPK! Remix』には『超かぐや姫!』劇中歌として制作された楽曲群を中心に、やなぎなぎ、初音ミクが歌唱する新規リミックスを収録。やなぎなぎは「メルト 10th ANNIVERSARY MIX」（2017年）以来、初音ミクは「罪の名前」（2016年）以来の参加となる。『Ex-Otogibanashi』には本作のために書き下ろされた主題曲「Ex-Otogibanashi」を中心に、劇中で使用された楽曲を収録。キャスト歌唱曲として、かぐや役の夏吉、月見ヤチヨ役の早見によるボーカルトラックが収められている。なお、収録曲の詳細は後日公開される。

さらに、本作のコミカライズ、ノベライズも決定。米田タロウによるコミカライズは『コンプティーク 2月号』（1月9日発売）にて第1話と第2話の一挙掲載後、第3話以降は『コミックコンプ』で連載される。単行本化も決定しており、発売は2026年2月10日。ノベライズは桐山なるとが手がけ、山下監督全面監修のもと、本編にはない追加描写が多数収録されている。

釘宮理恵（FUSHI役） コメント

FUSHI役を担当させていただきました釘宮理恵です。ふわふわで可愛いビジュアルにも関わらず意外とはっきりした性格のFUSHI、楽しく演じることができました。FUSHIが物語の中でどのような活躍をするかもご注目いただきつつ、お話全体を楽しんで観ていただけると何よりも嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）