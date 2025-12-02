12月1日、こどもの職業体験施設として知られる『キッザニア東京』の公式Xが更新され、16歳以上を対象とした『大人のキッザニア』の開催が決定したと発表した。普段は3〜15歳の子どもが体験するプログラムが大人向けに実施されるということで、SNSでは発表直後から大きな反響が広がっている。

「キッザニアは1999年にメキシコで誕生し、2006年に日本1号店がららぽーと豊洲にオープン。その後、2009年に兵庫、さらに2022年に福岡にも開業するなど全国的にファミリー層から支持を集めてきました。森永乳業や資生堂、トヨタ自動車など多くの大手企業が協賛しており、本格的な職業体験の質の高さも評価されてきた要因です」（スポーツ紙記者、以下同）

ただ、大人版の盛り上がりと同時に話題になっているのがそのチケットの価格だ。通常のキッザニアは時期により5000〜7900円、大人はその半額程度に設定されているのだが、今回の『大人のキッザニア』は16:00〜21:00で優先入場券付きが9500円、通常予約でも7500円と、一般的な価格帯よりも高い印象を与えているようだ。

X上では、《これキタ! めっちゃ行きたいやつ! でも高いイィ!》《楽しそうだけど値段見てビックリ! これは悩む…ディズニー並みだな》などと期待と戸惑いが交錯している。

「現在、東京ディズニーランドの1デーパスポートは7900〜10900円なので、“ディズニーランド並み”と感じる人がいるのも無理はありません。また、高額なため“お金を払って仕事をする”ということに矛盾を抱く人も一定数いるようです。ただし、転職のきっかけになる可能性もありますので、金額の感じ方は人それぞれでしょう」

近年は「タイミー」など単発バイトでさまざまな仕事に触れる手段も増えているが、とはいえ、現在の職種以外の仕事を気軽に試す機会は限られている。

「従来は中学生までしか体験できず、やりたくても年齢制限で諦めていた層は多かったと思います。高校生にとっては進路の参考になり、社会人にとっては日常では触れることのない仕事に触れられる側面もあり、子ども以上に心が動く企画とも言えます」

今回は東京・甲子園・福岡の各2日間という限定開催となるため、いずれも予約争奪戦になることが予想される。大人にも“職業体験”という新しいエンタメが広がっていくのか、関心が高まりそうだ。