仰天、元MLBドラ1位右腕が韓国名門となぜ契約？ マイナーよりも選んだ“1億円超えのオファー”「レベルが低い分、立て直す助けになる」

元MLBドラ1右腕は、“再起”の舞台に据えた。現地時間12月1日、KBO（韓国プロ野球）の名門サムスン・ライオンズは、今オフにフィリーズからDFA（事実上の戦力外）となっていたマット·マニングとの契約締結を発表した。

MLBのドラフト1位投手としては異例の挑戦だ。

【動画】韓国球界行きを決断！ 元MLBドラ1マニングの奪三振シーン

現在28歳のマニングは、高卒だった2016年のドラフトでタイガースから1位指名（全体9位）を受けて入団。21年にメジャーデビューを飾り、順調にステップアップを遂げていた。

傑出した完成度と「エース」になれるだけのポテンシャルを持った先発として期待されたマニングだったが、ここ数年は相次ぐ故障に泣いた。メジャーでの登板機会も遠のいていた25年7月にタイガースをDFAとなってフィリーズに加入したが、マイナーで防御率10.80と苦心。9月12日にふたたびDFAとなり、同15日に40人枠を外れる形でFAとなっていた。

30歳を手前にした年齢を考えれば、驚きの移籍である。なぜマニングは韓国球界行きを決めたのか。年俸100万ドル（約1億5600万円）の契約を決めた右腕について「ここ数年は、KBOだけでなく、NPB球団の優先獲得対象としても名前が挙がっていた投手だった」とした日刊紙『京郷新聞』は、「アジア球界は初体験だ。決して簡単なリーグではないという話はアメリカの同僚たちから聞いた」と意気込む本人のコメントを伝えた上で、契約の背景を読み解いている。

「メジャーリーグで『有望株』と呼ばれたマニングのKBO行きのニュースは、彼が韓国で再調整をした後、メジャーリーグに再挑戦すると見られている」