『全面的キャッシュレス決済』おおむね良好！ポスト大阪・関西万博、現金志向根強い日本で行動変容は？

大阪・関西万博での全面的キャッシュレス決済について、来場者の9割が満足度を示したことがわかった。



万博を運営する日本国際博覧会協会が、「大阪・関西万博 全面的キャッシュレス決済運用の効果検証報告書」を取りまとめ、11月に公表した。

万博史上初、バリエーション豊かなキャッシュレス決済を展開 ※画像データ提供・日本国際博覧会協会

大阪・関西万博では、会場全体を“未来社会の実験場”と位置づけ、184日間の会期中、万博史上初の『会場内全面的キャッシュレス決済』による運営を実施。

会場内ではクレジットカードと、QRコード決済で80%を超えた

会場内の235店舗でVisa、Masterをはじめ、交通系などの電子マネー、QRコードといった73種類の決済ブランドを取り扱ったほか、独自の決済アプリ「EXPO2025デジタルウォレット」の電子マネー「ミャクペ！」や顔認証決済も提供した。

「EXPO2025デジタルウォレット」は閉幕後に名称を改めて、11月から新サービス「HashPort Wallet」として提供が始まった。



なお、「ミャクペ！」は2026年1月13日で終了、チャージされた残高は失効する。

来場者を対象にしたアンケート（※1）では、約9割が「現金よりも効率的で便利だった」と回答。8割以上が「使いやすかった」とした。また、「今後日常生活でもキャッシュレス決済を利用したい」と回答した来場者も9割を超えた。

経済産業省によると、日本のキャッシュレス決済比率は徐々に高まり、2024年の調査では42.8%。2025年の政府目標である40%を達成している。

こうした現状を踏まえ博覧会協会は、「大阪・関西万博会場での体験を機に、日常生活でのキャッシュレス利用のさらなる定着に弾みをつけ、これらのデータを今後のキャッシュレス普及の各種施策の推進に活用したい」と期待を寄せる。



また、横浜市で開かれる2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）でも、会場内で全面的キャッシュレス決済を採用する動きがあるという。

万博会場内では、アンケート対象（閉幕直前）の39店舗のうち85％が、キャッシュレス決済に関するサポートについて「おおむね問題はなかった」と回答。



課題としては、手数料等の運営コストの増加、現金の選択肢がないことへの一部顧客からの苦情などが挙がった。また、万博会場内の約4割の店舗が、端末の通信不具合やソフトウェアのフリーズなどで決済できないトラブルに遭遇したと回答。キャッシュレス決済普及には、こうしたトラブルへの対処も必要だ。

さらに店舗向けのサポートセンターで、十分なトレーニング時間をとれなかったことも反省点だとした。

これらのデータは経済産業省が10月に立ち上げたキャッシュレス推進検討会への資料としても活用される。

また、現金志向が高いと言われる日本でも、利便性の高い環境を用意すれば、高齢者を含む消費者にキャッシュレスが受け入れられる素地が十分にあることが確認できた意義は大きいととした。

博覧会協会の河本健一企画局長は、「日常生活でのキャッシュレス利用意欲の向上という、社会全体に行動変容の兆しがある。大阪・関西万博で得られた膨大なデータが、日本のキャッシュレス社会の推進に向けたレガシー（遺産）になる。データ有効に生かし、社会のキャッシュレス化をさらに進めることができれば」と話す。

SMCCによる三井住友カード決済データによる分析

万博来場後30日で「キャッシュ決済の普段使い」の傾向が また大阪府在住者のキャッシュ決済比率が東京都と比べて2.5〜5.0ポイント上がった

このほか、全面的キャッシュレスにしたことで、現金管理の手間の削減等業務効率の向上や、現金取り扱いリスクの削減を実感した店舗は9割を超えた（※2）。現金管理の通常の店舗と比較すると、決済関連作業に要する合計時間は約10分の1に短縮され、レジ1回当たりの決済時間は27秒短い29秒と、約2分の1の高速化を達成できた。



決済時間の短縮による店舗の回転率の向上は、特に多くの人が集まる大規模イベントなどでは効果が大きいと考えられる。また、参加店舗を対象としたアンケートでは、7割を超える店舗が「今後もキャッシュレスを取り入れたい」と回答しており、事業者側もキャッシュレス決済普及に期待を寄せる。人手不足の深刻な「高止まり」状態が続く日本で、効率化をどう進めるかが問われる中で参考にもなる。

博覧会協会企画局・谷川淑子参事は、「分析データは来場者と店舗運営者、それぞれの声を反映している。ポジティブな評価が多く、分析結果が波及効果を生むことを期待したい」と話す。

「業務の効率化」「現金を扱うリスク回避＝セキュリティ向上」についての評価が高い

万博会場内におけるキャッシュレス決済手段はクレジットカードが最多で5割弱。次いでコード決済、電子マネーの順。コード決済では「PayPay（ペイペイ）」の比率が高く、電子マネーでは「ICOCA（イコカ）」「Pitapa（ピタパ）」の利用が目立ったという。 会期が進み、来場者数が増えるにつれて利用額も増加したが、決済手段としての比率に大きな変化はなかった。



万博来場者者の特徴として、日本人リピーターの来場1回あたりの利用金額は、来場回数が増加しても大きく減少することはなく、20 回目の来場時点で1〜5回目の来場と比較すると、約5％（450 円）の減少にとどまったという。

博覧会協会の分析では、会期中にナショナルデーなどのイベントが連日行われたほか、 様々なグッズの限定商品などの入れ替えがあり、「飽きのこない万博」を実現したことが一因と考えられる。また万博会場でキャッシュレス決済をしたインバウンドは万博会場以外の観光に向かう傾向があった。

一般的なイベント会場やテーマパークでは、リピーターの来場回数が増えると利用金額が落ちる傾向があるが…

※1 来場者アンケート「EXPO2025 デジタルウォレットアプリ」を通じたオンライン形式。調査期間は2025年10月1日〜10月13日 有効回答数は10633件

※2 大阪・関西万博 会場内営業店舗（235店舗）調査方法はオンライン形式（開幕直後・42店舗、閉幕直前・39店舗） 調査期間は開幕直後が2025年5月1日〜5月23日、閉幕直前が2025年10月1日〜10月13日