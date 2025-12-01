2026年こそ貯蓄を増やしたい人、必見！ 暮らしを見直して、お金のピンチを克服した人の「すぐできる金運アップ」習慣を紹介します。おすすめの食べ物やアイテムを教えてくれたのは、YouTube登録者数27万人超の金運師・たかみーさんです。

お金を呼び込む習慣とは？

毎日のなにげない習慣が、金運の神様に愛されるか嫌われるかの分かれ目！

「自然に金運が上がるよう、いい習慣を身につけましょう」（たかみーさん、以下同）

●1：黄色くて甘くて丸いものを食べる

ミカンやどら焼きなど「黄色くて甘くて丸いもの」は、豊かさの象徴。

「日頃から意識して食べると運気アップ。実りを表す卵、浄化作用のある小豆もおすすめです」

●2：チョコレートを食べる

チョコレートには、金運を荒らす悪い気を浄化する働きが。

「カカオ成分の高い良質なチョコがおすすめ。ケーキやアイスでも」

●3：旬の食材を食べる

その時季ならではの旬の食材を食べると、大地のパワーが体内にとりこまれ運気アップに。

「冬は大根や白菜、カキなど。黄色くて丸くて旬のミカンは最強フード！」

自然と金運が上がる「美容習慣」も！

おすすめのアクセサリーやケアアイテムなど、運気を呼び込む「美容習慣」についても伺いました。

●4：キラキラしたアクセサリーを身に着ける

お金は光るものに近づくといわれ、ゴールドやシルバーのアクセサリーを身に着ければ金運アップに。

「メッキ加工のプチプラのものでも、キラキラして自分の気分が上がるならＯＫ」

●5：ハンドクリームをこまめに塗る

指先は、運気が入り込む入り口。

「ハンドクリームをこまめに塗って美しく、香りよく保つことで、よい運気が呼び込まれます。柑橘系の香りならさらにアップ」

●6：髪につやをだす

金運の神様はつやつやしたものが大好き。

「なかでもつややかな髪は、運気を与えてもらえる重要なカギ。ヘアオイルや頭皮マッサージで、ケアする習慣を」