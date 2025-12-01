「M-1グランプリ」準々決勝で惜しくも敗退した104組の中から、12月4日(木)に開催する「M-1グランプリ2025」準決勝へと返り咲きを果たすワイルドカードの1組が決定した！

M-1公式HPの投票サイトを通し、一番面白いと視聴者から支持されたのは滝音！

©M-1グランプリ事務局

滝音は、すでに準決勝進出を決めている30組と同じ舞台に立ち、ファイナリストの座を目指して4分間に全力を注ぐ。

また、準決勝終了後、よる9時30分頃からは、決勝進出者発表会見をTVerスペシャルライブで配信する！

司会は第16代M-1王者のマヂカルラブリー。 12月21日(日)の決勝戦で戦う9組はいったいどんな顔ぶれになるのか？ ぜひ、決勝進出を決めた興奮冷めやらぬ9組のファイナリストたちの姿を刮目せよ！

今年はどんな「M-1グランプリ」になるのか…！？地上波・配信どちらもお楽しみに！

■12月4日(木) 準決勝進出31組

※エントリー順

・真空ジェシカ

・豪快キャプテン

・おおぞらモード

・20世紀

・今夜も星が綺麗

・ひつじねいり

・フランツ

・ヨネダ2000

・ゼロカラン

・大王

・センチネル

・めぞん

・ドンデコルテ

・イチゴ

・カナメストーン

・ミカボ

・エバース

・例えば炎

・たくろう

・生姜猫

・ネコニスズ

・ドーナツ・ピーナツ

・ヤーレンズ

・滝音（ワイルドカード）

・TCクラクション

・ママタルト

・黒帯

・カベポスター

・スタミナパン

・ミキ

・豆鉄砲

■決勝進出者発表会見をTVerスペシャルライブで配信することが決定！

過去最多11521組の中から、12月21日(日)の決勝戦に進む9組がついに決定する。決勝進出者発表会見はTVerスペシャルライブで配信！司会は、第16代M-1王者のマヂカルラブリーが務める！ 決勝進出を決めた9組の熱い意気込みやライバルへの思い、マヂカルラブリーの愛ある“絡み”に是非ご注目を！

©M-1グランプリ事務局

12月4日(木)午後9時30分ごろ～

TVer： https://tver.jp/series/sryg1lm5fy



【番組情報】

「M-1グランプリ2025」

敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分

決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分

（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/