エバラ食品（横浜市西区）が、ポテチめし専用調味料「アバンチュールめし」を10月13日に、セブン-イレブン限定で発売しました。同商品は、「ガーリックバター風味」と「明太マヨ風味」の2種類が展開。白米と好きなポテトチップスの上に振りかけるという商品で、公式サイトやSNSでは「なんという新商品」「何とアバンチュールな商品なんだ…」「まさに禁断の味」「斬新」「冒険だ」などと話題になっています。そこで、「アバンチュールめし」を担当した同社商品開発部・商品開発一課の内田梨央奈さんに、新商品を開発した背景などについて、聞きました。

【写真】ヤバイ！ おいしそう！ まさかのポテチ＆ごはん融合！ コレです！

罪悪感すら楽しみながら「心の健康」につなげる商品

Q.新商品を開発したきっかけを教えてください。

内田さん「社会課題解決をテーマに新価値創造を検討し、『ウェルビーイング』という考え方や『心の健康』への貢献に着目しました。また、本当はやってはいけない食べ方だけれど無性にしたくなるという心理、食のトレンドの面からは『背徳グルメ』に着目しました。そんな中、SNSで話題となった『ポテチごはん』にヒントを得て、コンビニエンスストア（セブン−イレブン限定）向けに『ポテトチップス』と『無菌米飯』を組み合わせた新しい提案として本商品の開発に至りました」

Q.開発時点で苦労したことがあったら教えてください

内田さん「新しく、斬新な商品案だったこともあり、社内でも丁寧に意見を交わしながら、慎重に合意形成を進めました。

また、ポテトチップスとごはんに合う味種を選定するのは意外と難しく、一見おいしそうだけど、合わせてみるとポテトチップスが生きなかったり、何を食べているのかわからなかったりと、何パターンも試作しながら進めました。

『ガーリックバター風味』『明太マヨ風味』の調味料を開発する際には、一口食べた瞬間に背徳感を感じられるような、濃厚でインパクトのある味に仕上げるのが難しく、試行錯誤を重ねました」

Q.新商品にどんな反響が寄せられているか、教えてください。

内田さん「SNSでは濃厚な味わいについて評価いただいています。またZ世代からのアンケートの中では、『ポテトチップス×ごはん』という斬新な組み合わせが新しい食体験だという声や、どのポテチを乗せようかと思わず試したくなる“冒険心”をくすぐられる、といった声もいただいています」

Q.新商品を新規ユーザーが楽しむポイントを教えてください。

内田さん「『ポテトチップス×ごはん』という、やってみたかったけどちょっと人には言えないようなそんな背徳感のある組み合わせを、本商品では『禁断の出逢い』として表現しました。ジャンクフードが無性に食べたいときに欲望のままに楽しんでいただきたいです。ポテトチップスをごはんに乗せてすぐ食べるとパリパリ感を、少し時間をおいてから食べるとしっとり感を楽しむことができます」

Q.新商品がどのように愛されていってほしいと思いますか？

内田さん「健康志向が高まる中でも、好きなものを自由に食べたいという気持ちは常にあると思います。『アバンチュールめし』は、そんな思いを肯定し、罪悪感すら楽しみながら『心の健康』につなげる商品となっています。食べることのワクワク感、楽しさを体感していただき、皆さんに手軽に手に取っていただければと思います」

白米とポテチの「禁断の出逢い」を表現した「アバンチュールめし」。冒険心をくすぐられた人は、一度、味わってみるのはどうでしょうか。