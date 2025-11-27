（CNN）香港政府トップの李家超行政長官は26日、北部にある高層住宅群で発生した大規模火災による死者が36人になったと明らかにした。279人と連絡が取れない状態だという。出火原因は調査中。

李氏によると、29人が入院しており、少なくとも7人が重体となっている。

一方、警察当局はこの火災に関連して過失致死の疑いで男3人を拘束したと発表した。

火災は大埔区で発生した。現場は8棟の建物があり、いずれも少なくとも31階ある高層住宅で計約2千戸が入っている。住民の数は4000人を超える。政府のデータによると、住民の多くは年金受給者で、約36％が65歳以上の高齢者。

出火した建物は修繕工事が行われており、建物の外側に設置された竹の足場や建設ネットを通じて燃え広がった。

当局によると、火災を受けて住宅群の住人700人超が一時的な避難所に身を寄せているという。

現場では消防隊員らが消火活動を続けている。当局によると、燃えた建物や竹の足場の残骸が崩れ落ちているため、危険な状態となっている。また、高層階に取り残されている住民の救出を試みているものの、建物内部は極めて高温となっているため作業は難航しているという。