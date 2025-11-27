米金融大手が、バーガーキングを買収する。バーガーキング日本事業を運営するビーケージャパンホールディングス（HD）を所有する香港の投資ファンドが11月18日、ゴールドマン・サックス（GS）に売却すると発表した。買収額は700億円規模とみられる。

90年代に日本に初上陸。一度撤退するも2007年にカムバックしたバーガーキング ©時事通信社

「マクドナルドに次ぐモスバーガー超えを狙う」

バーガーキングは1993年に日本初上陸。だが業績が伸び悩み、2001年に撤退した経緯がある。

「07年に再上陸し、17年からビーケージャパンHD体制がスタートし、20年から連続で前年比増収率が3割以上に。今年10月末に300超だった店舗数を28年末までに600店へ倍増させる計画。売上高も現状の3倍超の1200億円規模に伸ばし、マクドナルドに次ぐ業界2位のモスバーガー超えを狙うとしています」（メガバンク幹部）

今回、買収を決断したのは、日本法人のGS証券社長の居(い)松(まつ)秀浩氏（54）だ。

「22年間社長を務めた持田昌典氏が23年末に退任。一時空席となっていたトップの座を昨年6月に引き継いだ」（同社関係者）

居松氏は彦根東高校から京都大工学部に進学。大学院で数理工学を専攻し、1996年にGS証券に入社した。高校の同級生で共に京大に進学した細野豪志衆院議員が、数学では「（居松氏には）絶対かなわんと思った」とSNSで語っていたほどの切れ者だ。

森岡 英樹／週刊文春 2025年12月4日号