コンサル業界が岐路に立たされている。かつての大口顧客からは、「食い物にされている」の声が噴出。世界的に需要は低迷し、業界大手は数千人規模の削減計画を明らかにしている。世界各地で進む「コンサル離れ」の実態を、海外メディアが報じている――。写真＝iStock.com／VioletaStoimenova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／VioletaStoimenova■100周年イベントの影で進むリストラ計画昨年10月、シカゴ。マッキンゼー創