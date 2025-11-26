¡ÒÂÎ©¶è¡¦ÅðÆñ¼Ö¤Ç11¿Í»à½ý¡Ó¡Ö¿Í¤¬¿®¹æ¤Î¹â¤µ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÃè¤ËÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×À¨»´¤¹¤®¤ë»ö¸Î¸½¾ì¡Ä»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬¹¥¤¡×¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î¹ñÆ»4¹æ¡ÊÆü¸÷³¹Æ»¡Ë¤Ç11·î24Æü¤ÎÇòÃë¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤¬¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÄÉÀ×¤ò¼õ¤±¤ÆË½Áö¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¦¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·Ù»ëÄ£À¾¿·°æ½ð¤ÏÆ±Æü¡¢¸½¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿37ºÐ¤ÎÃË¤ò¼«Æ°¼Ö¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö»î¾è¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÇò¤¤¥¯¥é¥¦¥ó
¤³¤Î»ö·ï¤ÇÂÎ©¶èÆâ¤ÎÌµ¿¦¡¦¿ùËÜ¸¦Æó¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤¬Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¡¢Æ±¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î½÷À¡¢¥Æ¥¹¥¿¥É¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤â½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
ÅÀ¸¡ºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËÌµ»Ü¾û¤Ç¥¹¥Þー¥È¥ー¤ò¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÆ±Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¶èÅçº¬¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö1Âæ¡Ê»þ²ÁÌó310Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÀà¼è¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±Å¹¤Ë2²óÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÍèÅ¹¤¬7·î4Æü¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡£¸á¸å¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¯¥é¥¦¥ó¤ò»Øº¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ë¶É¸½¤ì¤º¡¢»ö·ï2ÆüÁ°¤Î11·î22Æü¤ÎÃë¤´¤í¤Ë¤âÅ¸¼¨¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ïÅöÆü¤âÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ØÎã¤Î¿Í¤¬¤Þ¤¿Íè¤Æ¡¢±ü¤ÎÊý¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¥¤¥ó¥«¥à¤ÇÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤¬¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Çº¸ÀÞ¤·¤Æ¹ñÆ»4¹æ¤òÁö¤êµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÍèÅ¹»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë½»½ê»áÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Î²òÀÏ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¹¤°¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï»î¾è¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾Å¹¤«¤éÎ¦Á÷¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤¿¡£¥Ê¥ó¥Ð¥×¥ìー¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ØÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡Ù¤Î¥×¥ìー¥È¤òÉÕ¤±¡¢ÅÀ¸¡ºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËÌµ»Ü¾û¤Ç¥¹¥Þー¥È¥ー¤ò¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢ÃË¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»ëÄ£¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤¬ÃË¤Î±¿Å¾¤¹¤ëÅðÆñ¼Ö¤òÈ¯¸«¡¢ÄÉÀ×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤ÎÆ±Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡£¼Ö¤ÏË½Áö¤·¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ÆÌó100¥áー¥È¥ëÁö¹Ô¤·¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤éÊâ¹Ô¼Ô4¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¼ÖÆ»¤ËÌá¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¡¢¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Ë½ÁöÃæ¤ÎÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤é6¿Í¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè°ì»ö¸Î¸½¾ì¤Ï»þÂ®Ìó70¥¥í¤Ç¥Ö¥ìー¥º¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¤â»þÂ®Ìó60¥¥í¤È¤¤¤¦ÁêÅö¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¾Ú¸À¤Ê¤É¤«¤éÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤ä¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡ËÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ÎÉ¬Í×À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¼«Å¾¼Ö¤¬¹¥¤¤Ê¿ùËÜ¤µ¤ó¡¢¿ÆÀÚ¤À¤Ã¤¿¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó
À¨»´¤Ê¤Ò¤Æ¨¤²¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¶á¤¯¤ÎÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¤Î60ÂåÃËÀ¤¬¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö²¿Âæ¤â¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤´¤È¤«¤È»×¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÇò¤¤¼Ö¤¬Áö¤êµî¤Ã¤ÆÌó20¥áー¥È¥ëÀè¤ÇÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¼¡¡¹¤Ë¿Í¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²£ÃÇÊâÆ»¤Î¿®¹æ¤Î¹â¤µ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤¬Ãè¤ËÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£
¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÄÉÀ×¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈÊâÆ»¤Ç¤â·ë¹½¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¸À¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤Ç½÷À¤¬1¿ÍÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤«¤é¹ß¤ê¤¿·Ù´±¤¬¤¹¤°µß¸î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤ÏÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ï¤è¤¯µ¯¤³¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤à80ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÈºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¡¢5ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¥¢¥Ñー¥È¤ÎÃóÎØ¾ì¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç°§»¢¤·¤Æ¤Í¡£ÉáÃÊ¤âÄ¹ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ËÍè¤Æ¤Þ¤À1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡£
´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âÄ«¤À¤Ã¤¿¤êÃë¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç´ðËÜ¤Ï°§»¢¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤ÎÐ¿§¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¼«Å¾¼Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®·¿¤Î¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬¾è¤ê¤½¤¦¤Ê¼«Å¾¼Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£
¤½¤Î¼«Å¾¼Ö¤â¤º¤Ã¤È¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤ÎÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÊóÆ»¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ»ö·ï¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£¼èºà¤Î¿Í¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¶á¤¯¤Ë½»¤à40Âå½÷À¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤³¤éÊÕ¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤é³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ç¶á¤¯ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¡¢°§»¢¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¨¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤è¡£Èà»á¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¡×
Æ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤ÎÊÌÉô²°¤Ë½»¤à³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤â¡¢¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÄ«¸«¤«¤±¤¿¤êÌë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¥Ï¥íー¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤¤¤¤»Ò¡£»ä¤¬¸«¤«¤±¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà»á¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡Ø»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ó¡Ä»ÄÇ°¡Ä¡Ä¡×
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ÆÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤ÏÌ´¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤«¤â´Þ¤á¡¢¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班