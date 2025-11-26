「21:3」――何の比率かといえば、これまで西武からFA流出した選手と、逆にFAで獲得した選手の数である。

ことFA戦線においては「流出専門」だった西武。それが25日、2015年木村（前広島）以来となる、FA補強に成功した。

栄えある4人目となったのは前DeNAの桑原将志（32）。今季は主に中堅手として1、2番で106試合に出場し、打率.284、6本塁打、27打点、10盗塁。盗塁成功率は100％だった。

若手が多いチームにあって経験豊富な外野手の加入となったが、それにしても今オフの西武はよく動く。22日には台湾プロ野球で20年に本塁打・打点の2冠王に輝いた統一ライオンズのスラッガー、林安可（28）を2年総額6億円超で獲得。さらには日本ハムからFA宣言の石井一成（31）にもアタック中。シーズン中の6月には、新助っ人のネビン（28）と早々に2年の契約延長に踏み切った。ネビンは137試合で打率.277、21本塁打、63打点と結果を残し、ゴールデングラブ賞とベストナインを受賞。球団の判断が正しかったことが証明された。

西武は昨季、どん底の最下位に沈むと、鳥越ヘッドコーチ、仁志野手チーフ兼打撃コーチ、大引内野守備走塁コーチを次々に外部招聘し、首脳陣を大幅にテコ入れ。球団関係者も「すぐに強くなるのは無理。長い時間をかけてでもチームを再建する」と意気込んでいる中、今オフの矢継ぎ早の補強だ。

西武は今井と高橋、新旧のエースが揃って今オフにポスティング申請。中でも今井は総額300億円契約がウワサされており、その場合の譲渡金は50億近い。大補強に打って出られるだけのアテはあるのだ。

チーム再建に向ける意気込みは、功労者の扱いにも表れている。24日、西武一筋のベテラン、栗山巧（42）が契約更改を行い、会見の席で来年いっぱいでの現役引退を発表。「ファンにしっかり僕のプレーを見てもらいたい」と意気込んだが、なにせ今季は11試合で打率.087。まったく戦力になっていなかった。

それでも1年かけて「引退興行」ができると考えれば、集客アップの大チャンス。営業優先なら成績を問わず栗山を一軍に置き続けるのが“正解”かもしれないが、広池球団本部長は「それはない」とキッパリ。「あくまで選手として、彼の打撃に期待している。その生き様をファンや後輩に見せてくれる」と話し、「本人が一番わかっている」と続けた。

そこにきて、同じ外野手の桑原獲得は、栗山の一軍昇格、出場機会を直撃する。営業チャンスを兼ねた功労者の花道作りより、チーム再建を優先した西武。来季はその本気度が期待できそうだ。

