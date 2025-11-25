¡ÖÌ¼¤Î°äÂÎ¤Ï³Ü¤¬³°¤ì¡¢»ØÀè¤Ï¥ß¥¤¥é²½¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡Ö»É·ã¾Úµò¡×¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡°äÂ²¤¬¸ì¤ëÌµÇ°
¡¡ÆÍÇ¡¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤«¤éÍ¹ÊØÊª¤¬ÆÏ¤¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£À¯ÉÜ¤ÏËèÇ¯11·î¡¢¡ÖºÛÈ½°÷¸õÊä¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¡×¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¡Ú¿åÃ«ÃÝ½¨/¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½ý¸ý¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¤¿°äÂÎ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¡°äÂ²¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡×¤È¤¢¤¼¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ã¤¤½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»àÁõÂ«¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤ÎÊì¿Æ¡Ê55¡Ë¤¬¶»¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Û¤«¤é±¦ÌÜ¤Ë¤«¤±¤ÆÎö½ý¤Îº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Ü¡Ê¤¢¤´¡Ë¤Î´ØÀá¤¬Ã¦±±¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»õ¤âÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÄÌ¾ï¡¢¤´°äÂÎ¤Ï¿°¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¸ý¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤Ï³Ü¤¬³°¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÏÓ¤À¤±¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÀÖ¹õ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥«½ê¡¢Çò¤¤¥Æ¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖË¡°å³Ø¼Ô¤¬ËÉ¸æÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥×¤ÏÉ½Èé¤¬¤á¤¯¤ì¤ÆÉåÇÔ¤·¤¿¤Î¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£»ØÀè¤¬¹õ¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î°äÂÎ¤Î½÷À¤Ï¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤ÎÄÔ¾åÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡áÅö»þ=¡£2022Ç¯3·î²¼½Ü¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄÀµ½ç¡Ê¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë¼õ·º¼Ô¡Ê42¡Ë¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ä¥¬¥é¥¹ÉÓ¤ÇÆ¬Éô¤Ê¤É¤ò²¿½½È¯¤â²¥¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¡£ÃæÅÄ¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢·Ù»¡½ð¤Ë¼«¼ó¤·¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Âè°ì¿³ÂçºåÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»¦°Õ¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÃæÅÄ¤Ï½ý³²Ã×»àºá¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Áòµ·¼Ò¤Î´½¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¤ºÚ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¡¢Êì¿Æ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÂç»ö¤ÊÌ¼¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î½ý¤Î¤Ò¤É¤µ¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Î¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì¡Ù¤È¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ï¸å¤Ë¡¢È¯¸«Ä¾¸å¤Î°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤â¸¡»¡´±¤«¤é¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¼Ì¿¿¤â¸øÈ½¤Ç¤Ï¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¤Ç¡¢ºÛÈ½Ä¹¤«¤é¡Ø¼Ì¿¿¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¡£»É·ãÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ëºÛÈ½°÷¤Ë¤Ï¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èï³²¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£Ë¡Äî¤ÇËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¤¢¤¼¤ó¤È¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÁ´¿È¤äÆ¬Éô¤Î¿Þ¤Ë½ý¤Î¤¢¤ë²Õ½ê¤¬¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¸¡»¡¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÎÀ¨»´¤µ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤ÆËÉ¸æÁÏ¤¬¤¢¤ëÏÓ¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¹¤ëÃæÅÄ¤Î¶¡½Ò¤¬¤¦¤½¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ï¸¡»¡¤Î¹µÁÊ¤òË¾¤ó¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¹¤Ç¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ò¿·¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¡×
¡¡ÃæÅÄ¤«¤é°äÂ²¤Ø¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Âè°ì¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö·º»ö¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢É¬»à¤Ë½¸¤á¤¿¾Úµò¤ò¡¢È½ÃÇ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤òÈ½·è¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÛÈ½´±¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎºÛÈ½°÷¤Ë¤Ï¤»¤á¤Æ¡¢»É·ã¤Î¶¯¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡¢¸«¤Ê¤¤¤ÎÁªÂò¸¢¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÂÎÃæ¤¬¤É¤¹¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¡¢Ãî¤âÇç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ïº£¡¢Èï³²¼Ô¤Î°äÂÎ¤ä·ìº¯¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢»É·ã¤Î¶¯¤¤¾Úµò¡Ê°Ê²¼¡¢»É·ã¾Úµò¡Ë¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¾Úµò¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¤ÎÍîº¹¤Ë¼ºË¾¤·¡¢»ÊË¡È½ÃÇ¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë°äÂ²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡14Ç¯5·î¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÏ©¾å¤Çº´Æ£Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡áÅö»þ=¤ÏÃË3¿Í¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢¼ÖÃæ¤ÇÌó4»þ´Ö¤âË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Ï»³ÎÓ¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¡£Áòµ·¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÄï¡Ê42¡Ë¤Ï»Å»öÊÁ¡¢°äÂÎ¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·»¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡½ð¤Ë°äÂÎ¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÃæ¤¬¤¢¤¶¤À¤é¤±¤Ç¤É¤¹¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Æü¤°¤é¤¤°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÃî¤âÇç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤É¤µ¤Ç¤·¤¿¡£²¿»þ´Ö¤âË½¹Ô¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ß¤Æ¤â»¦¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¿Í3¿Í¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎºáÌ¾¤Ï»¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ý³²Ã×»à¤À¤Ã¤¿¡£Âè°ì¿³ÅìµþÃÏºÛ¤ÇºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌó50¥«½ê¤ÎÂÇËÐ½ý¤ä8¥«½ê¤ÎÏ¾¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾ÚµòºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ïÄ¾¸å¤Î°äÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Äï¤Ï¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö·»¤ÎºÇ´ü¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¤¤¯¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼Ì¿¿1Ëç¤À¤±¤Ç½½ÆóÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¨»´¤Ê»ö·ï¤ÏºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Ë¡Äî¤ÇÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë»É·ã¾Úµò¤Ï¼Ì¿¿¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¶§´ï¤ä¸½¾ì¤Î±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²»À¼¤âÆ±ÍÍ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¸½¹Ô¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¿¿Áê²òÌÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢Æ°¤«¤Ì¡ÖµÒ´Ñ¾Úµò¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£¤½¤ÎÃ¼½ï¤Ï¡¢º£¤«¤é10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ö»ÔÌ±´¶³Ð¡×¤òÈ¿±Ç
¡¡13Ç¯5·î¤ËÊ¡ÅçÃÏºÛ·´»³»ÙÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢»à·ºÈ½·è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½÷ÀºÛÈ½°÷¤¬¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ÆµÞÀ¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢¹ñÇåÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ç´þµÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢È½·è¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤È¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÆ±Ç¯7·î¡¢ºÛÈ½°÷ÁªÇ¤¼êÂ³¤ÎºÝ¡¢°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É»É·ã¤¬¶¯¤¤¾Úµò¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤ÏÍ½¹ð¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ÎÃÏºÛ¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢ºÛÈ½°÷¤Î¿´¤ÎÉéÃ´¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½´±¤À¤±¤¬¿³Íý¤ò¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ç¡¢¡Ö»ÊË¡¤Ë»ÔÌ±´¶³Ð¤ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¼¤Ë09Ç¯5·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½°÷À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Úµò¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°äÂÎ¤ä¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ËÂÑÀ¤Î¼å¤¤¡Ö»ÔÌ±´¶³Ð¡×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºÛÈ½½ê¤ÎÊý¿Ë¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤¬¡¢°äÂ²¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤âº£¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÂÎ¤Ï¸ì¤ë
¡¡º£Ç¯6·î¡¢¶å½£Âç³Ø¤Ç»É·ã¾Úµò¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¡¢ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢»¥ËÚ¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¿ÀÂ¼¾»ÄÌÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤ÏºÇÎÉ¤«¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¾Úµò¡£Èï³²¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ»¦¿ÍÈÈ¤Î¹Ô°Ù¤òºÇ¤âÀµ³Î¤Ë¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤º¤ËÀµ¤·¤¤»ö¼ÂÇ§Äê¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÎÌ·º¤¬²¼¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·º»ö»ÊË¡¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¿¿Áê²òÌÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»É·ã¾Úµò¤ÎÇÓ½ü¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¡×
¡¡»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢°äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬·Ù»¡¤À¡£»¦¿Í»ö·ïÈï³²¼Ô°äÂ²¤Î²ñ¡ÖÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¤Î²ñ¡×¤ÎÆÃÊÌ»²Í¿¡¢ÅÚÅÄÌÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£´Õ¼±²Ý¤Ç¸¡»ë¤òÃ´Åö¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¾Úµò¤È¤·¤Æ¤Î°äÂÎ¤Î½ÅÍ×À¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«»¦¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂÎ¤ÎÂ¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢Â¾»¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø°äÂÎ¤Ï¸ì¤ë¡Ù¡£»ä¤Î·Ð¸³Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö·ï¸½¾ì¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Î6³ä¤Ï°äÂÎ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë½ÅÍ×¤ÇºÇÎÉ¾Úµò¤È¤µ¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¡£¿ÀÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂº¸·¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°äÂÎ¤Ï»à¤Ì»þ¤Ë»Ä¤¹ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò°äÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸ì¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Øµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¤È¸«¤Ê¤¤¤ÇÇÓ½ü¤·¡¢Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤«¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºÛÈ½¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂº¸·¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÛÈ½°÷¤¬»É·ã¾Úµò¤ò¸«¤ÆÂ´ÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿¿Áê¤Î²òÌÀ¡×¤È¤¤¤¦ºÛÈ½ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤¬¸«¼º¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö×ó°ÕÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×
¡¡ÅìµþÃÏºÛ¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½°÷·Ð¸³¼Ô¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µÄ»öÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Ï»É·ã¾Úµò¤ÎÄ¾»ë¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È»¦°Õ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÄË¡¹¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÎÌ·º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤À¤È¡¢»ÄµÔÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»É·ã¾Úµò¤ÎºÎÍÑ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼«¿È¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜË¡°å³Ø²ñ¤Î¶áÆ£ÌÏÂÍý»öÄ¹¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤À¤È½ý¤Î¿¼¤µ¡¢Âç¤¤µ¡¢Î©ÂÎ´¶¡¢·ìº¯¤Î¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤µ¤ÏÉ½¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¹Ô°Ù¤Î¼¹Ù¹À¤ä»ÄÇ¦À¡¢¶öÁ³À¤Ï¼Ì¿¿¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¸¡»¡»öÌ³´±¤âÉÁ¤¯¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢ÉÁ¤¯¿Í¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤è¤êµÒ´ÑÀ¤ÏÇö¤Þ¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¿ÀÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¼Â¾ð¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¸¡»¡»öÌ³´±¤ÏºÛÈ½´±¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ý¤ä¤¢¤¶¤¬¥ê¥¢¥ë²á¤®¤ë¤È¡ØºÛÈ½°÷¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡Ù¤È²¿ÅÙ¤âÉÁ¤Ä¾¤·¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢ºÛÈ½´±¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾ÚµòºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¹¤é½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Ì¿¿¤Î¾Úµò²ÁÃÍ¤ÏºÇÎÉ¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤Ë¡°å³Ø¼Ô¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤À¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¶áÆ£Íý»öÄ¹¤¬´ÕÄê½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÏÓ¤Î¤¢¤¶¤ÏËÉ¸æÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ¸æÁÏ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬ËÉ¸æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¹Ù¹À¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Âè°ì¿³¤ÏËÉ¸æÁÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊºÛÈ½´±¤Î¡Ë×ó°ÕÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¶²¤í¤·¤¤¡×
¡¡»É·ã¾Úµò¤ò½ä¤ë¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¾Úµò¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¸µºÛÈ½´±¤Î´íµ¡´¶
¡¡20Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½°÷À©ÅÙ¤Î»Ü¹Ô¾õ¶·Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Ç¡¢ÅçÅÄ°ìÅìµþ¹âºÛÈ½»ö¤Ï¡¢»É·ã¾Úµò¤ÏÉ¬Í×À¤ÈÁêÅöÀ¤ò½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¾å¤Ç¸·Áª¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ½ÃÇ¼Ô¡ÊºÛÈ½°÷¡Ë¤Î´¶¾ð¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ÆÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾Úµò¤ÏÊÀ³²¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÅöÀ¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤µ¤º¡¢µÑ²¼¤¹¤ë¡£ºÛÈ½°÷¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÂÑÀ¤ÎÄã¤¤¿Í¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡¡
¡¡É¬Í×À¤Ë±þ¤¸¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÆ£Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö²òË¶»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿À¸¤Î¼Ì¿¿¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Û¤ÜºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ËÃ²Â©¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹âºÛÈ½»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢12Ç¯¤ËºÛÈ½´±¤òÂà´±¤·¤¿ÇÈ¾²¡Ê¤Ï¤È¤³¡Ë¾»Â§ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï¡ÖµÒ´Ñ¾Úµò¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖµÒ´Ñ¾Úµò¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¯¤à¤Î¤¬¡¢¿¿Áê¤Î²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÎºÛÈ½´±¤Ï¡¢Ãî´ã¶À¤ò»È¤¤¡¢ÌÜ¤ò»®¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤Ï·ìº¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Èµ¤¸¯¤¤¡¢ºÛÈ½°÷¤ò¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ù°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤«È½ÃÇ¤òÃ×Ì¿Åª¤Ë´Ö°ã¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖºÛÈ½°÷¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÇÈ¾²ÊÛ¸î»Î¤¬ÃÇ¸À¤Ç¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Íºá¤«Ìµºá¤«¤òÊ¬¤±¤ëºÛÈ½¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÂçºåÉÜ¤Ç08Ç¯2·î¡¢À¸¸å5¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÆ¬¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Éã¿Æ¤Ï°ì¿³¤ÇÄ¨Ìò15Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æó¿³¤ÇµÕÅ¾Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤ÈÇÈ¾²ÊÛ¸î»Î¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤ÎÇ¾¤Î½Ð·ì¾õ¶·¤ò¼Ì¤·¤¿²òË¶¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶ãÌ£¤·¤¿·ë²Ì¡¢½Ð·ì¤ÏÁÛÄêÈÈ¹Ô»þ¹ï¤è¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Ë½¹Ô»¦¿Í¤È¤¤¤¦¸¡»¡Â¦¤Î¶Ú½ñ¤¤¬Êø¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï¹ðÊÛ¸îÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÈ¾²ÊÛ¸î»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÒ´Ñ¾Úµò¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬ºÛÈ½´±¤òÌ³¤á¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»É·ã¾Úµò¤òºÎÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï09Ç¯10·î¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎËã¿ýÅ¹¤Ç¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ¬Éô¤ò²¥¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤À¡£ÈÈ¿Í¤ÏÂáÊá¤µ¤ì»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤ÎºÝ¡¢¸¡»¡Â¦¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ì¿¿¤ò¾ÚµòºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢1Ëç¤À¤±ºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÆ¬Éô¤Î²¥ÂÇ¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£ºÛÈ½°÷¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¼Âà¼Ô¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºÛÈ½½ªÎ»¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¾µÄ¤ÎºÝ¡¢ºÇÎÉ¾Úµò¤«¤é²¿¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤¿¤Î¤«¤òºÛÈ½°÷¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¸ý¤ò¤Ä¤°¤à¤è¤¦¤ÊºÛÈ½°÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¡ØÅÇ¤½Ð¤·¸ú²Ì¡Ù¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¿´ÍýÅª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¶»¤ÎÆâ¤Ë¤³¤â¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
°äÂ²¤¿¤Á¤ÎÌµÇ°¤Î»×¤¤
¡¡ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç16Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÛÈ½°÷¤Î¼ÂàÎ¨¤ÏÄ¾¶á¡Êº£Ç¯6·îËö¡Ë¤Ç67.7¡ó¤È¡¢Æ³ÆþÅö»þ¤Î53.1¡ó¤«¤é¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»É·ã¾Úµò¤¬Ë¡Äî¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È²½¤¬Â³¤±¤Ð¡¢·º»öÁÊ¾ÙË¡Âè1¾ò¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿Áê¤Î²òÌÀ¡×¤È¤¤¤¦ºÛÈ½¤ÎÌÜÅª¤¬ÍÉ¤é¤°´í¸±À¤âÕÔ¡Ê¤Ï¤é¡Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÈï³²¼Ô¤Î¡¢Ë¡Äî¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À°äÂ²¤¿¤Á¤ÎÌµÇ°¤Î»×¤¤¤¬¡¢ÊÎ¡Ê¤Ê¤¤¤¬¤·¡Ë¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¸ì¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¡¢»ÊË¡¤Î¾ì¤Ç2ÅÙÁò¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿åÃ«ÃÝ½¨¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¤¿¤±¤Ò¤Ç¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉôÂ´¡£2011Ç¯¡¢¡ØÆüËÜ¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ù¤ÇÂè9²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¡Ø¥ë¥Ý ¹ñºÝ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£10Ç¯Ä¶¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂÚºßÎò¤ò´ð¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÈÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ö·ï¤ò´Þ¤á¤¿¸½Âå¤ÎÀ¤Áê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÃÏ¥ë¥Ý¤â¼¹É®¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯11·î20Æü¹æ ·ÇºÜ