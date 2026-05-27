栃木県上三川（かみのかわ）町で5月14日に起きた強盗殺人事件で警察当局は、犯行を計画し実行部隊に指示を出したトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）が3月と4月に東京都新宿区の酒買い取り店で起きた窃盗未遂と強盗未遂事件にも何らかの関与をしたとみている。 《画像》「虫も殺せない…」女子生徒に囲まれる高校時代の安達容疑者の写真と「芸能オーディション」を受けた海斗容疑者、すっぴん姿の美結容疑者など