WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤ÏÅ¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂ×´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡½é²ó¡¢Ì¥¤»¤¿¤Î¤ÏÆá¿ÜÀî¡£½ªÎ»´ÖºÝ¡¢º¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬°æ¾å¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¥´¥ó¥°¤Ç¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£2²ó¤Ë¤âÅª³Î¤Ë´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤é°æ¾å¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ºÂÇ¤Á¹ç¤¦¡£4²ó¤â°æ¾å¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÅö¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¡£4²ó½ªÎ»»þ¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸3¼Ô¤È¤â¤Ë38-38¤Ç¥¤¡¼¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¡¢Âó¿¿¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬´éÌÌ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£Æá¿ÜÀî¤â¥¸¥ã¥Ö¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£6²ó¤ÏÂó¿¿¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÃå¼Â¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£7²ó¡¢¥¯¥ê¥ó¥Á¤«¤éÂó¿¿¤ò²¡¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Ãí°Õ¡£8²ó½ªÎ»»þ¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ç¤Ï76-76¡¢77-75¡¢78-74¤Î2-0¤Ç°æ¾å¥ê¡¼¥É¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏµÕÅ¾¤ØÍî¤È¤»¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤Ê°æ¾å¤¬¹ª¤ß¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ½ª12²ó¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£¤Ç¹¶¤á¤ë¤â¡¢·èÃå¤Ï¤Ä¤«¤º»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¼ê¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤Î°æ¾å¤Ï´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¡Íø¤òÊ¹¤¤¤¿Âó¿¿¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Æá¿ÜÀî¤È¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¼«¿È¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀµºÂ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¡È¼Õºá¡É¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2013Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢23Ç¯4·î¤ËWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£2ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢24Ç¯10·î¤Ë¸½WBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£°úÂà¤ò¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÁª¤ó¤À¡£Æá¿ÜÀî¤È¤Î°ìÀï¤Ï13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤À¤Ã¤¿¡£·»¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÆá¿ÜÀî¤Ï³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ47ÀïÁ´¾¡¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï42Àï¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£Íâ24Ç¯10·î¤Î5ÀïÌÜ¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡¢Æ±6·î¤Ë¤ÏWBAÆ±µé6°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£ÌµÇÔ¤ò´Ó¤¡¢À¤³¦Àï½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡WBCÆ±µé²¦ºÂ¤ÏÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤¬IBFÆ±µé²¦ºÂ¤È¤È¤â¤ËÊÖ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Î²¦ºÂ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢WBA¤ÏÄé¤ÈÆ±»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¸µ5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬12·î17Æü¤ËÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÎ×¤à¡£WBO¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬²¦ºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°æ¾åÂó¿¿¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Å·¿´Áª¼êÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£Å·¿´Áª¼ê¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉã¡¦¿¿¸ã»á¤Ø¡Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤âÄü¤á¤º¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÖ¤êºé¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÅ·¿´Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
