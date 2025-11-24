¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÆ£Ï²ºÆÀ¸Ë¡¡É¤È¤Ï¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ï¢Æü²¿É´µå¤ÈÅê¤²¤µ¤»¤ë¡×
¡¡MLBÎ®¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤òÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢ºÇÀèÃ¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤¬DeNA¤À¡£2025Ç¯7·î¤Ë¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£MLB¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÉüµ¢¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¡ÖÆ£ÇÈ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¹¾ËÜÌÒµªÃø¡ØÄ¹ÅèË´¤¤¢¤È¤Îµð¿Í·³¡Ù¤è¤êÅ¬µ¹È´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥º¥é¥ê¤Èº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿ÃæÆü¤Î´ñºö
¡¡Æ£Ï²¤Ï¡¢Êá¼ê¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÍð¤¹°ÊÊ¤ò»ý¤Ä¡£¤È¤¤Ë¤ÏÆ¬ÉôÉÕ¶á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡8·î17Æü¤ÎÉüµ¢¸å¤Î°ì·³½éÀèÈ¯ÅÐÈÄ»þ¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÃæÆü¤¬Æ¬Éô»àµå¤ò¶²¤ì¡¢1ÈÖ¤«¤é9ÈÖ¤Þ¤Ç¥º¥é¥ê¤Èº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Æ£Ï²¤ÎÅêµå¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÃæÆü¤ÏÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ£Ï²¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¡¢9·î14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¡¢5ÈÖ¡¦´ßÅÄ¡¢7ÈÖ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È±¦ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÆ£Ï²¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î1²ó¤³¤½3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Àµð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ë»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¡£Æ£Ï²¤Ï2²ó¤ËÂÇ¼Ô7¿Í¤Ç°ìµó¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¹¾ËÜ»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÆ£Ï²ºÆÀ¸Ë¡¡×¤È¤Ï
¡¡¤â¤·»ä¤¬Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä²òÀÏ¤Ê¤É¤ÏÍÑ¤¤¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡ÖÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤À¤±¸À¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ï¢Æü²¿É´µå¤ÈÅê¤²¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÇ·âÅê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æâ³°³Ñ¡¢¹âÄã¤ÈÅê¤²Ê¬¤±¡¢¡ÖÂÇ¼Ô¤Ëµ¤Ê¬¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¡£¸½Ìò¤ÎÅê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð·è¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¼Ô¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð³°³Ñ¹â¤á¤ËÂÇ¤Á¤´¤í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤È¤¹¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤¬¡Ö¥«¡¼¥ó¡×¤ÈÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢¼¡¤Ï³°³Ñ¹â¤á¤«¤é¤ä¤äÄã¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÆâÌî¥´¥í¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ1µå¡¢¤Þ¤¿1µå¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»Í¶ù¤ËÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤É¤³¤¬°ÂÁ´¤Ç¡¢¤É¤³¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤«¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÇ·âÅê¼ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÎÏ¤ÎÆþ¤ì¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¼ÂÀï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢¡ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤±¤Ð¡Ä
¡¡º£¤ÎÆ£Ï²¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎÏ¤ó¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤±¤Ð¡¢º£¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤òÍê¤ê¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö´¶³Ð¤òËá¤¯·±Îý¡×¤òÀÑ¤à¤ï¤±¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Î´¶³Ð¤È¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¡×¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢Æ£Ï²¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ãÃÌ¡¿¹¾ËÜÌÒµª¡ä
¡Ú¹¾ËÜÌÒµª¡Û
1947Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¡¢·§Ã«ÁÈ(¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢71Ç¯Åì±Ç¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥º¡Ê¸½¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡ËÆþÃÄ¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë°ÜÀÒ¡¢76Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢81Ç¯¸½Ìò°úÂà¡£¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï113¾¡126ÇÔ19¥»¡¼¥Ö¡£ËÉ¸æÎ¨3.52¡¢³«ËëÅê¼ê6²ó¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð5²ó¡¢¥Ü¡¼¥¯ÆüËÜµÏ¿¡£92Ç¯»²µÄ±¡µÄ°÷½éÅöÁª¡£2001Ç¯1·î»²µÄ±¡½éÂåÆâ³Õ°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¡£2´ü12Ç¯Ì³¤á¡¢04Ç¯»²µÄ±¡µÄ°÷Î¥¿¦¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯½©¤Î½ö·®¤Ç°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¼õ¾Ï¡£¥¢¥á¥ê¥«ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°½é¤ÎÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥à¥é¥¤¥Ù¥¢¡¼¥ºÉû¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡¦Áí´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦µþÅÔ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ð¡¼¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²Áí´ÆÆÄ¡¢¥¿¥¤²¦¹ñ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÌµþ¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½Áª½Ð¾ì¤Ê¤Éµå³¦¤ÎÄìÊÕ³ÈÂç¡¦È¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¤ò10ÇÜ³Ú¤·¤¯¸«¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡Øºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ù¡ÊÀ¶ÃÌ¼ÒPublico¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÃø½ñ¤Ï80ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
