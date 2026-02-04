プロ野球の春季キャンプが一斉スタートした2月1日、横浜DeNAベイスターズの沖縄・宜野湾キャンプに参加した藤浪晋太郎投手（31）がブルペン入り。昨シーズンは途中入団だったため、国内では4年ぶりのキャンプを迎えた。【写真】スカートがめくれてもお構いなし、阪神優勝で道頓堀ダイブする若い女性たち初日から捕手を座らせて79球、早くも最速150キロをマークするなど、オフの自主トレ成果が伺えた藤浪。どうやらコンディショ