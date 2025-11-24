パッション屋良、現在は週5で介護施設「介護とエンタメをつなげたい」沖縄へ戻って見つけた自分らしい芸人としての歩き方

『情熱的な体操のお兄さん』として、「ンーッ!!」と胸を強打するギャグで活躍したパッション屋良。2011年より生まれ故郷の沖縄に戻り、パーソナルトレーナーに。3年ほど前から老人介護施設を回るようになったという。その理由や思いとは？（前後編の後編）

パッション屋良、介護事業にも進出

「最近は老人ホームで体操のレクチャーや、レクリエーションなんかもやっています」





かつて『笑いの金メダル』（テレビ朝日系）などのバラエティ番組でピン芸人として活躍したパッション屋良は、2011年に活動拠点を地元・沖縄に移し、2017年にパーソナルトレーナーとして独立。名護と那覇でパーソナルジムを経営をしている。「年商は2000万円ですが、店舗の家賃に毎月50万円くらいはかかっていますし、光熱費も人件費もあります。収入で言ったら、もうびっくりするぐらい低いですよ。生活は結構、ギリギリです（笑）。みなさんもそうだったと思いますが、コロナ禍はやっぱり大変でした。今は落ち着いてはいますが、それでも仕事の波はやっぱりありますね」

この仕事でもっと何かできないか――。3年ほど前、パッション屋良がそんなふう考えていると、あるジム会員から提案を受けた。



「その方は老人介護事業をやられている方で『じゃあ、ウチの老人ホームで何かやってよ』と。『じゃあ、お手伝いさせていただきます』という流れになりました。僕が訪問しているところは、重度の認知症の方が多いんです。寝たきりの方もいらっしゃいます」



初めての訪問時には『老人ホームで体操を教えるときは、壁に向かっているつもりで淡々とやってね』と言われたという。



「要は『無反応』ということです。通常の芸人の営業とは違って『リアクションはないけど、心折れないでね』というアドバイスでした。それを聞いて、僕は逆に『おお！』ってなりました」



むしろ前向きに捉えられたのは、なぜだろうか？



「僕はお笑い芸人として活動を始めた最初、何者でもない状態で、パッション屋良という名前すら覚えてもらっていない中で営業をしてきました。『全然誰も笑ってくれない』『あれ、僕のことは見えているのに、僕の声は聞こえていないのかな？』みたいな。



なんだか、その営業の状況とすごく似ていると思ったんです。その中で、自分のパフォーマンスを『やりきる』。お客さんが見ていようがいまいが、伝わっていようがいまいが。やりきる力はとても必要だし、自分にマッチしていると思いました」



老人介護施設で、屋良が体操の呼びかけをしても、やる人もいれば、やらない人もいる。心が折れそうになることも、やはりあるという。

「でも、どうせやるなら楽しくやらなきゃ損じゃないですか。営業の30分でも『うわ、きっつ、スベってる』と思いながらやり過ごすのか、『全然僕の話聞いてないけど、楽しい！』と思って取り組むのか。

それによってパフォーマンスは変わってくる。事務所（マセキ芸能社）の兄さんであるウッチャンナンチャンさんも若いころ、スベっている舞台ではアドリブを入れまくって、楽しく営業をしていたと聞いたこともあるんですよね」

現在は週5で介護施設へ

スベり芸で芸能界を渡り歩いてきた屋良。その強みは伊達じゃない。



「それに、お笑いを続けるための生活費を稼ぐなら、居酒屋やテレアポでバイトするより、よりステージに近い形で対価が稼げることはとてもうれしいことなので。だから、僕は老人介護施設と芸人は、とてもマッチしているなと思っているんです」



お年寄りたちの前に立ち続け、3年が経つ。



「利用者の中には受け答えができる人もいれば、ずっと目をつぶったままの人もいて。本当にバラバラなんです。だから体操のレクチャーも全員に均等に提供できてはいないんですが、その中でも日々の変化は感じられるようになってきました。



『あ、今日、この人の手はよく動いているな』とか『今日はいつもより調子が悪いんだな』とか。日によって本当に顔つきが違うんですよ」

屋良は参加するお年寄りたちだけでなく、施設従業員にも心をくだく。



「やっぱり介護事業に従事している方ってみなさん、疲弊されているんですよ。その方たちにも癒しは届けられると思っていて。こんなもう50歳手前のおっさんが『イエーイ！』って、老人たちと一生懸命まじめにふざけてる姿を見て、元気になってもらえたらという思いもあります」



現在の屋良の仕事は、7～8割がフィットネス事業、2～3割が老人介護施設訪問で、芸人は0.1なのだと笑う。



「施設訪問は初めは1か所から始まり、3か所に増えました。今は週5（月、火、木、金、土曜）ですね。芸人では『あるある探検隊』でお馴染みのレギュラーさんが介護事業に取り組まれていると思いますが、僕はその沖縄版みたいな感じかな。ただ、僕の身体はひとつなので、そんなにたくさんは回れなくて。



体操以外の、本の読み聞かせなどについてはその道のプロの方にお願いしていますね。『今日は、こういうパフォーマーがいるので向かわせますね』みたいな派遣業のような形がいつかはできたらと思います。そうすれば僕の会社、パフォーマー、老人介護事業者、三方よしになるので。大げさな言い方をするなら、介護とエンタメをつなげたい。



さらには介護でちょっとつらい思いをしている人たちのお手伝いもできるようなエンタメを。そんな団体も作っていけたらいいなと思っています」

９割がつらい仕事でも１割の喜びが凌駕する瞬間がある

スベることは日常茶飯事……そんな鋼のメンタルが培われた屋良だからこそ、実現できる介護の形を模索している。改めて、芸人になってよかったかと質問を投げかけると、



「っていうか、もう正解にするしかなくないですか？ やっぱり常に思いますよ。芸人ではなく体育教師になっていたら、今頃マイホームも買っているだろうなとか。

でも、体育教師を選んでいたら、テレビを見るたびに『ここに出る人になりたかった』と後悔している自分も見える。どちらを選んでも絶対に後悔はすると思うんですよ、人間って。だったら後悔することも含めて納得するほうを選んで、それを正解にするしかない。



東京から沖縄に戻ってから1000万円を持ち逃げされたり、しなくてもいい嫌な経験もしましたが、でもトータルで考えてみると、よかったのかなって思える。嫌なことよりもたくさんの人の笑顔を以前よりも近くで見れましたから。



どんな仕事でも『うわ、しんどい』が9割であっても、残りの1割にとてつもない喜びがあれば、9割は昇華できてしまうと思うんですよね。芸人なら、その1割は『ウケる』こと。今、僕は老人介護施設を回りながら、その1割、その一瞬を探す作業をしているような気はしますね」



屋良のパッションが、沖縄の介護を明るく照らすかもしれない。

取材・文／池谷百合子