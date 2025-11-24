【開幕】Amazonブラックフライデーで「AirPods 4」が17〜19%OFFに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中からAirPodsをご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、気になっている人は早めの購入がおすすめですよ。

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。

さらに、「声を分離」機能を搭載。周囲の雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。

アクティブノイズキャンセリング搭載の「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 24,800円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブノイズキャンセリングなしの「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 17,700円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple傘下のブランド・Beatsの「Powerbeats Pro 2」


ぴったりフィットするイヤーフックで、トレーニング中も安定した着け心地を提供する「Powerbeats Pro 2」。高い集中力をキープするために進化を遂げたアクティブノイズキャンセリングと、周囲の状況を把握できる外部取り込みモードを搭載。IPX4等級の耐汗耐水性能を備えているため、⾬や雪、暑さの中でのトレーニングにも安心して使えます。

Beats

Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間(ワイヤレス充電対応を使用した場合), AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック

43,780円 → 29,800円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



全方位サウンドで音に包まれる「Beats Studio Pro」


ダイナミックヘッドトラッキングに対応し、内蔵センサーが動きにあわせてサウンドを調整するので、映画館にいるような感覚でコンテンツに没頭できます。また、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。最大40時間再生ができるタフさも魅力です。

Beats

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック

49,800円 → 24,800円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


