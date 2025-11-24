2026年スタート！特撮シリーズの新ブランド誕生　第1弾は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』【PROJECT R.E.D.】

2026年、1975年から50年の長きに渡って愛されてきた「スーパー戦隊シリーズ」の枠で、新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動。

「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取ってつけられたこの「PROJECT R.E.D.」は、その名の通り、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズだ。

同シリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることでそれぞれの世界観に奥行きをもたせるなど、多面的な展開を予定している。

◆第1弾作品は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』

「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾作品は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。

このタイトルを見て懐かしい気持ちになった人も少なくないであろう『宇宙刑事ギャバン』（1982〜1983年）は、地球を守るため宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた超人気作。日本のみならず海外ファンをも熱狂させたレジェンド作品だ。

唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素などその革新性は受け継ぎつつも、2026年の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、最新の映像表現と演出手法によりゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」となっている。

さらに、「PROJECT R.E.D.」の掲げるテーマ“赤いヒーロー”が中心となるシリーズ第1弾ということで、主人公のヒーロー：ギャバン・インフィニティもメタリックレッドのコンバットスーツ。

今回解禁されたのは、メタリックボディが赤く光るクールなヒーロービジュアルだ。今後公開される全体像に今から期待が高まる。