¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤¬¼«¿È¤ÎÆ°²è¡Ö¥é¥¤¥®¥ç¿åÁå¤Ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£¡Ú¤ä¤»¤¹¤®Íëµû41ÆüÌÜ¡Û¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤³¤±¤Æ¤¤¤¿Íëµû¤ÎÂÀ¤é¤»·×²è41ÆüÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢´õ¾¯µû¡¦¥ï¥é¥¹¥Ü¤ò¡È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡É¤È¸Æ¤Ó¤Ä¤ÄÍëµû¤ËÍ¿¤¨¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤ä»ô°é´Ä¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£

ËÁÆ¬¡¢¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍëµû¤Í¡¢¤¦¤Á¤ÇÂÀ¤é¤»¤è¤¦·×²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡¢º£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±Â¤ò¤º¤Ã¤ÈÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍëµû¤Î¡È·ò¹¯Áý¿Ê¡É²áÄø¤òÀâÌÀ¡£¥¨¥Ó60É¤¤ò¿åÁå¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÁÝ½üÍ×°÷¤È¤·¤Æ¡×¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Íëµû¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤ä¥Õ¥ó¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç13É¤¤¯¤é¤¤¡£±£¤ì²È¤ÎÃæ¤Ë¤¶¤Ã¤È¿ô¤¨¤Æ50É¤¤¯¤é¤¤¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¥¨¥ÓÀ¸Â¸¾õ¶·¤âÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

º£²óÃíÌÜ¤Î¡È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡É¤³¤È¥ï¥é¥¹¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ­ÌÀ³¤¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¥ï¥é¥¹¥Ü¤È¤¤¤¦µû¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ½¸½¡£¥ï¥é¥¹¥Ü¤Î¿©Ì£¤äÆÃÄ§¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤³¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤¯´³Êª¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»É¿È¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤ÎÈÕ¤´ÈÓÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î¤³¤Î¥ï¥é¥¹¥Ü¤¿¤Á¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Í¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Íëµû¤â1¡¢2É¤¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Î¥ï¥é¥¹¥Ü¤òÍëµû¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡ÈÂÀ¤é¤»·×²è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÍëµû¤Ø¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£

¥ï¥é¥¹¥Ü¤òÍëµû¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿©¤¤¤Ä¤­¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¡£¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤Á¤Î¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó´ÝÆÝ¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´Ý¤´¤È°û¤ß¹þ¤àÍÍ»Ò¤äËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤Ë¶Ã¤­¤¬±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤Þ¤¿¥Ü¥Ã¥³ー¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤ä¤Ð¤¤ËÄ¤é¤ßÊý¡£¤³¤ÎÁ°¤Î¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤ÎÂ­°û¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊËÄ¤é¤ßÊý¡×¡ÖºÇ½é¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ªÆù¤Ä¤¤¤Æ¤­¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÊý¡¢µû¤Î´é¤òÂÀ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:04

¥¨¥Ó¤Î´Ñ»¡¤Èº£Æü¤ÎÍëµû¤Î±Â¤ò¾Ò²ð
04:27

¤ï¤é¤½¤Ü¤È¤Î½Ð²ñ¤¤ ºÆ¤Ó»ô°é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ
08:46

´ÝÆÝ¤ß¤Î¾×·â¡¢¤ªÊ¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°

´ØÏ¢µ­»ö

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÖÍëµû¤Ï60É¤¤Î¥¨¥Ó¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¤Î¤«¡©¡×ÂçÃÀÍ½ÁÛ¡ØÌÀÆü¤Ë¤Ï20É¤¸º¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡Ù

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÖÍëµû¤Ï60É¤¤Î¥¨¥Ó¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¤Î¤«¡©¡×ÂçÃÀÍ½ÁÛ¡ØÌÀÆü¤Ë¤Ï20É¤¸º¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡Ù

 ¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÖÍëµû¤Î·ã¤ä¤»¸¶°ø¤Ï´óÀ¸Ãî!?¡×ÆÈ¼«¤ÎÃî²¼¤·¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÇÂçÃÀÂÐºö

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÖÍëµû¤Î·ã¤ä¤»¸¶°ø¤Ï´óÀ¸Ãî!?¡×ÆÈ¼«¤ÎÃî²¼¤·¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÇÂçÃÀÂÐºö

 ¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡¢Íëµû¤¬¡Ö¥«¥Ë´Ý¤Î¤ß¡×¤Î¾×·â¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¶Ã¤­¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï³¤¤Î¥ß¥ë¥¯¡ª¡×

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡¢Íëµû¤¬¡Ö¥«¥Ë´Ý¤Î¤ß¡×¤Î¾×·â¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¶Ã¤­¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï³¤¤Î¥ß¥ë¥¯¡ª¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë_icon

¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 26.70Ëü¿Í 1887 ËÜ¤ÎÆ°²è
¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ËÄà¤ê¡¢¥¬¥µ¥¬¥µ¡¢¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡¢ÆüËÜÃ¸¿åµû¡¢¶å½£¤«¤é¼«Á³¤äÀ¸¤­Êª¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¢öBitStar½êÂ°
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube