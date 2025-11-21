清原和博氏もSNSで報告「緊張しますが楽しみです！」

巨人は23日に東京ドームで行われる「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に、追加メンバーとして清原和博氏と入来祐作氏が参加することを発表した。“番長”の登場にファンは「こんな日が来るなんて」と早くも胸を熱くしている。

同日のファンフェスタ終了後に東京ドームで開催される“同窓会”。OBの上原浩治氏が自身のYouTubeでも熱望していた、巨人に在籍していた2002年に日本一を達成したメンバーの集結。一夜限りのトークイベントが実現する。

すでに上原氏をはじめ、松井秀喜氏や高橋由伸氏らの参加は告知されていたが、20日には清原氏、入来氏の追加が発表された。清原氏も自身のX（旧ツイッター）を更新し「緊張しますが楽しみです！」と思いを綴っている。

“番長参戦”にファンも興奮。SNS上には「マジですげえぞ」「きたぁぁぁ」「豪華すぎるメンバー」「熱量熱め」「激アツすぎる」「当時小6、どっぷりのめり込みました」「すごいぞ、これは！」「2002年のジャイアンツは最強のチーム」「子供の頃の俺の憧れはこの世代なのよ」など、驚きと懐かしむコメントが続々と寄せられていた。（Full-Count編集部）