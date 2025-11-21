¾¾²¬¾»¹¨¡ÖSTARTOÂà½ê¡×ÊóÆ»¤Ç¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¡ÄÊüÁ÷30¼þÇ¯¤â¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¡×Â³¤¤Ç¸«¤é¤ì¤¿ ¡È°ÛÊÑ¡É
¡¡6·î¤ËTOKIO¤¬²ò»¶¤·¤Æ5¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ªßá¤Ï¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î20Æü¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ÎÊóÆ»¤À¡£
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ò11·îËö¤ÇÂà½ê¤·¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢10·î½é¤á¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¡ØMMsun¡Ù¤òÀßÎ©¤·¡¢º£¸å¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡1989Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾åÆ±¼Ò¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆÈÎ©ÊóÆ»¡×¤Ï¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÅ´ÏÓDASH¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Õ¡ÔÅ´ÏÓDASH½ª¤ï¤ë¤«¼ã¼ê¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡Õ¤Ê¤É¡¢¾¾²¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢°Ê²¼¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤â¸åÇÚ¤ËDASH¤ÇÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾¾²¬¤ÎÂ³Åê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ï¡¢1995Ç¯11·î¡¢TOKIO¤Î5¿Í¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£TOKIO¤Î´ÇÈÄ¤È¤¤¤¨¤ëÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö6·î¤Ë¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢TOKIO¤â²ò»¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤ÎA¤§! group¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î20Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤ÎÆÈÎ©¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Îº£¸å¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¹ñÊ¬¤¬¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾ëÅçÌÐ¤È¾¾²¬¤Î2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¡È°ÛÊÑ¡É ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¶È¤â¤¢¤ê¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤µ¤é¤Ë½Ð±éÉÑÅÙ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤â¡¢11·î2Æü¤Î¡ØDASHÂ¼¡Ù¤ÎÊÆºî¤ê´ë²è¤Ë½Ð¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î´ë²è¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤äSixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¡¢À¤Âå¸òÂå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ä¹¤é¤¯¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡£30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï¨¡¨¡¡£