【MODEROID DX-SCALE イカルガ（原作版）】 2026年7月 発送予定 価格：8,900円 【MODEROID DX-SCALE マガツイカルガ】 2026年7月 発送予定 価格：14,700円 【MODEROID DX-SCALE カササギ】 2026年7月 発送予定 価格：5,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID DX-SCALE イカルガ（原作版）」と「MODEROID DX-SCALE マガツイカルガ」を2026年7月に発売する。また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品として「MODEROID DX-SCALE カササギ」も同時発売する。

「ナイツ&マジック」原作小説版より幻晶騎士「イカルガ」と「カササギ」、そして「マガツイカルガ」をMODEROID DX-SCALE仕様で立体化したもの。

MODEROID DX-SCALE イカルガ（原作版）

2026年7月 発売予定

価格：8,900円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約190mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：T-REX

プロダクトデザイン協力：天神英貴

制作協力：ゼロジーアクト

原作小説に登場する「イカルガ」の原作デザインの配色をパーツ分割で再現し、ハイクオリティ造形で立体化。頭部角飾りは小説版のデザインで新規造形となっている。

腰の前垂れ部分には布素材が採用され、装着部も新規造形となっており、布素材のものと硬質プラ成形の2種を選択して装着することができる。各所に散りばめられたクリアパーツは2種の成形色で構成

「銃装剣（ソーデッドカノン）」の配色もパーツ分割と一部彩色により再現。4丁付属し、射撃形態への変形も可能。

背面4本副腕はフル可動。更に専用のアタッチメントとケーブルの組み合わせにより「執月之手（ラーフフィスト）」の射出ギミックが再現されている。

背部装甲内部に収納された大型炉「皇之心臓（ベヘモスハート）」の造形を再現。硬質プラ成形の腰布パーツの紋章は再現用の⽔転写式デカールが付属する。

MODEROID DX-SCALE カササギ

2026年7月 発売予定

価格：5,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：全幅約185mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：リキッドストーン

設計：Well Design

制作協力：BONFORME

（※グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品）

小説「ナイツ&マジック」に登場する異形の幻晶騎士「カササギ」を立体化。別売りのDX-SCALEイカルガと同スケールサイズで立体化され、全幅約185mmとなっている。

細かく色分けされたパーツ構成でイメージに近いカラーリングが再現されている。また、別売りの「MODEROID DX-SCALE イカルガ（原作版）」と合体させることで「マガツイカルガ」形態を再現。本体の変形に加え、専用の接続パーツを取り付けることで連結を再現できる。

専用台座が付属し、浮遊状態でのディスプレイも可能。

MODEROID DX-SCALE マガツイカルガ

2026年7月 発売予定

価格：14,700円

スケール：ノンスケール

サイズ：【イカルガ（原作版）】全高約190mm 【カササギ】全幅約185mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：T-REX（イカルガ原作版）、リキッドストーン（カササギ）

制作協力：BONFORME、ゼロジーアクト

カササギ設計：Well Design

プロダクトデザイン協力：天神英貴

「MODEROID DX-SCALE マガツイカルガ」は「MODEROID DX-SCALE イカルガ（原作版）」と「MODEROID DX-SCALE カササギ」のセット商品。

「イカルガ」と「カササギ」が合体した姿「マガツイカルガ」を再現。各部可動で様々なアクションポーズを取ることができ、カササギおよびマガツイカルガに使用できる専用台座が付属し、浮遊状態でのディスプレイも楽しめる。

(C)天酒之瓢／イマジカインフォス イラスト：黒銀

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。